Lula falta a evento com empresários do varejo por indisposição estomacal

10/08/2022 | 11:00



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não compareceu ao encontro com lideranças do setor varejista, organizado pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), em um hotel de São Paulo na manhã desta quarta-feira, dia 10. De acordo com a assessoria de imprensa da campanha, Lula teve uma indisposição estomacal. O seu vice na chapa, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), e o coordenador do seu programa de governo, o economista Aloizio Mercadante, estão no evento com 78 participantes, entre eles, Luiza Trajano (Magazine Luiza) e Flávio Rocha (Riachuelo).