Juros renovam mínimas e acentuam queda após CPI dos EUA e varejo mais fracos

10/08/2022 | 09:56



Os juros futuros acentuaram a queda na manhã desta quarta-feira e renovaram mínimas em toda a curva, com baixa de até 26 pontos nos vencimentos longos, após o indicador de inflação CPI dos Estados Unidos em julho mais fraco do que o esperado e a queda maior das vendas no varejo brasileiro em junho.

O CPI ficou estável em julho ante junho, ante previsão de alta de 0,2%. O dado americano pode tirar fichas das apostas de aumento de 75 pontos-base dos Fed Funds em setembro, enquanto o dado brasileiro ajuda a corroborar o cenário de fim de ciclo de aperto monetário.

O movimento se dá em linha com o enfraquecimento do dólar ante o real. Às 9h35, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 11,51%, de 11,77% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 recuava para 11,68%, de 11,90%, e o para janeiro de 2024 caía para 12,80%, de 12,95% ontem no ajuste. O DI para janeiro de 2023 marcava mínima de 13,700%, de 13,721% no ajuste de ontem. O dólar à vista caía 1,20%, a R$ 5,0679.