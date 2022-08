Personagens de One Piece: descubra os mais populares entre o público

Bianca Bellucci

Do 33Giga



10/08/2022 | 09:55



Um jovem que comeu uma fruta do diabo e ganhou o poder de se esticar como uma borracha reúne companheiros para se tornar o próximo Rei dos Piratas. A sinopse pode até soar um tanto maluca, mas se tornou tão popular que está nas telinhas desde 1999 e já conta com mais de mil capítulos. Nesta lista, estão reunidos os personagens de One Piece mais populares entre o público. O ranking foi feito com base no site MyAnimeList, hub para fãs de animes e mangás. As colocações são determinadas pelos próprios usuários, que votam em seus favoritos.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga