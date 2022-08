Rafa Kalimann revela que sempre foi namoradeira e perdeu virgindade aos 13 anos de idade

10/08/2022 | 09:10



Abriu o jogo! Rafa Kalimann foi a convidada especial do podcast Quem Pode, POd, comandado por Fernanda Paes Leme e Giovanan Ewbank. Durante sua participação, a influenciadora digital falou abertamente sobre sua vida amorosa e revelou que sempre foi namoradeira:

- Sempre fui [namoradeira]. Comecei a namorar com 13 anos e nunca mais parei. O primeiro beijo foi aos 11. [Perdi a virgindade] aos 13 e aos 15 anos fui morar com ele, mas não deu certo. Ele me traiu, disse ela. Vale pontuar que Rafa assumiu nos últimos dias que está namorando o ator José Loreto após diversos rumores.

Rafa também relembrou da época que veio para São Paulo tentar a carreira de modelo. Segundo ela, foi frustrante:

- Foi horrível em São Paulo, passei lá cinco anos, não deu certo, passei fome. Eu venho de família pobre. Meu pai me mandava 120 reais para passar o mês, morava em república de modelos. Não me encaixava [no padrão de modelos], emagrecia, emagrecia, e não chegava nos 90 de quadril, porque tenho mais bumbum e coxa e isso me frustrava. Não deu certo. Voltei para a casa dos meus pais frustradíssima.

Rafa surge em clima de romance com José Loreto

Na última terça-feira, dia 9, Rafa usou os seus Stories do Instagram para compartilhar um momento super fofo com o amado. Na gravação de poucos segundos, o mais novo casal do mundo dos famosos surgiu coladinho e dançando muito durante uma festa.