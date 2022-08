Testamos: SwifDoo é excelente alternativa para quem trabalha com PDFs

Sérgio Vinícius

Com diversas funções gratuitas, o ILovePDF é um site mão na roda para quem precisa trabalhar com PDFs e realizar ações básicas. Entretanto, para usuário que desejam algo a mais – por exemplo, converter esse tipo de arquivo em texto ou editá-lo mesmo em PDF – uma das melhores opções do mercado é o SwifDoo (que pode ser baixado e testado, gratuitamente, em https://www.swifdoo.com).

O 33Giga avaliou a versão SwifDoo Pro por algumas semanas e, de forma geral, gostou bem do que viu. O programa – disponível para versões diferentes de Windows – faz tudo muito bem. Entre as funções, une PDFs, os separa, transforma imagem em PDF (e vice-versa).

Entre os principais pontos positivos do programa está a facilidade de uso. Sua interface é limpa e elegante – clean, tem detalhes em verde. Além disso, apesar de ser repleto de funções, é fácil de usar (embora não tenha versão em português, o que é um ponto negativo).

Embora faça tudo o que oferece bem, o que mais chamou a atenção no SwifDoo Pro é a opção de transformar imagem em PDF e, depois, editá-lo (ou mesmo transformá-lo em documento de texto). Nos testes do 33Giga, o sistema OCR do programa funcionou de forma perfeita, sempre reconhecendo letras e transformando os arquivos rapidamente, de acordo com a preferência do usuário.

Além disso, diferentemente do já citado ILovePDF, o SwifDoo Pro é extremamente mais rápido nas respostas e mais fácil de usar. O que ele perde para o concorrente é mesmo por ser um programa pago (o plano anual sai US$ 3,45 ao mês). Entretanto, para quem usa ou trabalha com arquivos PDF de forma recorrente, vale o investimento.

