Afastada dos palcos e envolvida em rumores de romance, Simaria faz reflexão: São nos detalhes que a vida se revela

10/08/2022 | 08:10



Nos últimos dias, Simaria acompanhou algumas polêmicas envolvendo o seu nome e não se pronunciou sobre nada. A cantora, que segue afastada dos palcos, está se mostrando muito presente em sua conta do Twitter.

Na noite da última terça-feira, dia 9, Simaria presenteou os seus fãs com um clique em frente ao espelho. Com um look justíssimo, a cantora ostentou o seu corpão em forma e fez uma reflexão:

Pequenas coisas, podem se tornar grandiosas, quando pesadas em nosso coração. São nos detalhes que a vida se revela..., escreveu a irmã de Simone.

Claro que através dos comentários a cantora recebeu uma chuva de elogios:

Sensacional, disse um.

Os detalhes que está a beleza da vida,são segundos de felicidade que marca nossa vida, escreveu uma segunda.

Nesta vida não levamos nada!!Tudo é passageiro logo logo você vai volta aos palco!! Torço por você, escreveu um outro internauta.

Vale pontuar que após sair boatos de que Simaria estava apaixonada pelo marido da sua irmã, o colunista Thiago Sodré revelou que ela estaria vivendo um romance com DJ Ivis. Eita!