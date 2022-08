Justiça arquiva ação de Lula contra padre

Heitor Mazzoco

Do Diário do Grande ABC



10/08/2022 | 08:11



A Justiça de Laranjal Paulista, no Interior de São Paulo, arquivou uma ação movida pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o padre Edison Bovo, que chamou o petista de “maior ladrão do mundo” durante uma missa. Ele disse ainda que o ex-presidente “comprou” o STF (Supremo Tribunal Federal).

Lula havia entrado com “notificação para explicações” exigindo que o religioso explicasse as afirmações. A defesa de Bovo, no entanto, disse que o padre não deve satisfações ao ex-presidente.

“Quem deve prestar contas à população são integrantes do funcionalismo público, tal como o requerente (Lula) deveria prestar a respeito de fatos pretéritos que possuem um cariz imoral”, citaram os defensores do padre na ação.

LAVA JATO

O ex-presidente Lula – que tenta voltar ao Palácio do Planalto na disputa eleitoral deste ano – foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva em três instâncias. O embate na Lava Jato ocorreu entre 2017 e 2021, período em que o petista recebeu a sentença condenatória e teve recursos rejeitados no caso que ficou conhecido como triplex em Guarujá.

Em 2021, no entanto, Lula foi beneficiado por uma decisão monocrática do ministro do STF Edson Fachin e teve as sentenças anuladas. À época, Fachin entendeu que as ações deveriam tramitar em Brasília e não em Curitiba (falta de competência de foro). Posteriormente, o plenário do Supremo seguiu o mesmo entendimento de Fachin.

Em 2018, Lula foi preso e passou mais de 500 dias na Carceragem da PF (Polícia Federal) da capital paranaense, o que o impediu de disputar a eleição daquele ano. Em 2019, o STF mudou o entendimento de prisões, o que libertou o petista. Até então, o réu deveria começar a cumprir a pena depois de condenação em segunda instância. Agora, o entendimento é de que o réu deve ter o processo transitado em julgado para começo do cumprimento da sentença.

Entre idas e vindas, as ações contra Lula voltaram para 1ª instância e foram arquivadas por prescrição. Na ação contra o padre Bovo, advogados de Lula citaram que o ex-presidente foi “absolvido”, o que não é verdade.

A defesa do padre explicou que Lula não foi absolvido. “Por maior que seja a boa vontade da qual todas as almas são merecedoras, forçoso é reconhecer que em verdade, muito embora não se possa falar em condenação criminal vigente contra o senhor ex-presidente da República não é possível reconhecê-lo como ‘absolvido’ quando, em verdade, notícias dão conta da perda do direito do Estado de punir por força do advento da prescrição”, afirmaram os advogados do padre do interior paulista.