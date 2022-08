Câmara de S.Caetano não fala sobre licitação para lavar carros

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



10/08/2022 | 08:09



Na primeira sessão após o Diário revelar, na edição der domingo, que a Câmara de São Caetano quer usar dinheiro público para garantir a lavagem dos 21 carros oficiais da frota terceirizada, os vereadores se negaram a dar explicações sobre o tema. Segundo edital do pregão presencial nº 10/2022, a abertura dos envelopes está programada para a próxima sexta-feira 912), às 10h, na sede da Câmara.

A licitação para a nova contratação prevê, segundo o documento que o Diário teve acesso pelo Portal de Transparência, 504 lavagens realizadas no período de um ano para todos os carros modelo Ônix Plus 1.0 Sedan, que compõe a frota. O valor previsto para ser pago à empresa que vencer o certame será de R$ 25,2 mil ao ano. Considerando as 504 lavagens totais do contrato, cada uma delas sairá pelo valor de R$ 50.

Além de um carro para cada um dos 19 vereadores, há veículos que são usados pelos setores administrativos da Casa Legislativa.

A única parlamentar que demonstrou surpresa com a licitação foi a vereadora Bruna Biondi (Psol), do coletivo Mulheres por Mais Direitos. Ela afirmou que irá apresentar um requerimento à Mesa Diretora cobrando explicações. “Realmente é algo que não faz muito sentido, por isso é importante a investigação”, disse a parlamentar de São Caetano. Ela ainda afirmou que não utiliza veículo oficial.

A vereadora Thai Spinello, que pertence ao partido Novo e tem como bandeira a diminuição dos gastos públicos, e que fala constantemente em economia que seu mandato gerou, disse que não teve acesso ao edital, apesar de estar disponível no site da Câmara. A mesma explicação foi dada por Jander Lira (PSD), que ainda afirmou que sua assessoria conseguiu cópia do edital, mas que não deu tempo de analisar o documento.

Na sexta-feira, o vereador Américo Scucuglia (PTB) afirmou que “lá dentro (da Câmara) ninguém fala nada”. Ontem também não falou nada.

CONTINGENCIAMENTO

Outros vereadores se negaram a falar com a reportagem para dar esclarecimento sobre o novo gasto que a Câmara fará com o dinheiro do contribuinte, e se é necessário essa prestação de serviço justamente no momento em que a administração municipal vive um momento de contingenciamento dos gastos públicos. Com isso, eles se negam a explicar para a população de São Caetano sobre a licitação. O presidente Tite Campanella (Cidadania) também disse que não daria qualquer declaração sobre o assunto.

Olyntho Voltarelli e Beto Vidoski, ambos do PSDB, também decidiram adotar a mesma postura do silêncio sobre o pregão presencial.