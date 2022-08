Plataforma disponibiliza 650 vagas de emprego na região

Beatriz Mirelle

Especial para o Diário do Grande ABC



10/08/2022 | 08:01



Plataforma digital especializada em recolocação profissional disponibiliza 650 vagas operacionais de emprego para o Grande ABC. A maioria das oportunidades está nas áreas de comércio e serviços.

O aplicativo colaborativo Trampolim divugou os dados desta semana com exclusividade para o Diário. Santo André lidera a oferta regional de vagas com 353 novos postos. Os cargos variam entre ajudante geral, vendedor, auxiliar administrativo, porteiro, soldador e serralheiro. Em seguida estão São Bernardo (194), São Caetano (50), Diadema (30) e Mauá (15).

“A maioria das oportunidades não exige experiência, facilitando a entrada ou reinserção do trabalhador no mercado. É uma possibilidade de se descobrir em outra área e gerar renda”, afirma Bruno Rizzato, diretor de produtos do aplicativo.

Cargos direcionados para auxiliar de limpeza estão disponíveis em São Bernardo, São Caetano e Diadema. Em São Bernardo há também postos para ajudante geral, soldador, vendedor etc.

São Caetano divulgou para manicure, atendente, entre outros. Diadema tem para líder de vendas, auxiliar administrativo e auxiliar comercial. Mauá sinalizou para auxiliar de estoque, zelador, jovem aprendiz e vigilante condutor.

Para se candidatar às vagas, os interessados podem acessar trampolim.app e baixar o aplicativo. É gratuito e está disponível para Android.

COMO FUNCIONA

Na plataforma, os usuários compartilham vagas de pequenos estabelecimentos, lojas de bairro e serviços que normalmente divulgam oportunidades em vitrines e portas dos estabelecimentos.