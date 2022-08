CPI da Alemanha (final) sobe 7,5% na comparação anual em julho

10/08/2022 | 07:19



A taxa de inflação anual da Alemanha desacelerou em julho, confirmando a primeira estimativa. De acordo com os dados finais divulgados pelo escritório de estatísticas alemão Destatis nesta quarta-feira, 10, os preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiram 7,5% no ano medido pelos padrões nacionais, em linha com a previsão de economistas em pesquisa do Wall Street Journal. Em junho, o CPI subiu 7,6%.

Os preços subiram 8,5% no ano pelos padrões harmonizados da União Europeia (UE). Mês a mês, os preços ao consumidor subiram 0,9% pelos padrões nacionais e avançaram 0,8% pelos padrões harmonizados da UE, ambos em linha com as previsões de economistas consultados pelo The Wall Street Journal.

"A principal razão para a alta da inflação ainda são os aumentos de preços dos produtos energéticos", afirmou Georg Thiel, presidente do Destatis. Ele nota que duas medidas do pacote de alívio do governo tiveram um leve efeito descendente na taxa de inflação geral desde junho de 2022: um bilhete de transporte de 9 euros para viajar pelo país e descontos nos combustíveis. Com informações Dow Jones Newswires.