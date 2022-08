Bolsas da Ásia fecham em baixa, após inflação da China e à espera de CPI dos EUA

10/08/2022 | 07:16



As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quarta-feira, 10, após a divulgação de dados de inflação ao consumidor (CPI) da China e na expectativa para o mesmo indicador de preços dos EUA.

Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto caiu 0,54%, a 3.230,02 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,35%, a 2.180,83 pontos.

Liderando as perdas na Ásia, o Hang Seng teve queda de 1,96% em Hong Kong, a 19.610,84 pontos. Em outras partes da região, o japonês Nikkei cedeu 0,65% em Tóquio, a 27.819,33 pontos, o sul-coreano Kospi perdeu 0,90% em Seul, a 2.480,88 pontos, e o Taiex apresentou baixa de 0,74% em Taiwan, a 14.939,02 pontos.

A taxa anual do CPI chinês acelerou para 2,7% em julho, atingindo o maior nível em dois anos, ainda que tenha ficado abaixo do esperado.

Investidores globais, porém, estão mais preocupados com o CPI dos EUA, que será divulgado nas próximas horas e tem forte influência na trajetória dos juros da maior economia do mundo.

Para combater a disparada da inflação nos EUA, que está no maior patamar em mais de quatro décadas, o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) já elevou os juros básicos quatro vezes este ano, incluindo dois aumentos de 75 pontos-base, o triplo de seu ritmo normal de ajuste. Ontem, as bolsas de Nova York ficaram no vermelho, mostrando cautela antes do CPI.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom negativo generalizado, e o S&P/ASX 200 recuou 0,53% em Sydney, a 6.992,70 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.