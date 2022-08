Guedes critica a França e usa palavrão para se referir ao país

09/08/2022 | 22:22



O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira, 9, que a entrada do Brasil na OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) aumentará o nível de investimento estrangeiro na economia.

Segundo Guedes, a demora para a assinatura do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia diminuirá a relevância econômica do velho continente com os países da América Latina.

Guedes também relatou uma conversa que teve com um ministro francês, que criticou as queimadas na Amazônia. "E vocês que não conseguem proteger um quarteirão, deixaram queimar Notre-Dame", disse o ministro, referindo-se à histórica catedral gótica, em Paris.

Segundo o ministro da Economia, a França é um dos países europeus que perdem relevância nas relações comerciais com o Brasil.

"Nosso comércio com vocês França era de US$ 2 bilhões no início do século. Com a China foram US$ 2 bilhões também. Hoje nós comercializamos com vocês US$ 7 bilhões. E comercializamos com a China US$ 120 bilhões", relatou o ministro em evento de abertura do congresso da Abrasel, associação que reúne bares e restaurantes.

"Vocês França estão ficando irrelevantes para nós. É melhor vocês nos tratarem bem porque senão vamos ligar o f***-se para vocês", disse o ministro, recorrendo a um palavrão.