Guedes: Estamos tentando baixar o IPI, que 'desindustrializou o Brasil'

09/08/2022 | 22:11



O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira, 9, que trabalha para reduzir o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), um tributo que, segundo ele, "desindustrializou o Brasil".

Após lembrar da aprovação do teto do ICMS dos combustíveis, que puxou a deflação de 0,68% no IPCA do mês passado, Guedes salientou que o objetivo é também fazer cortes no IPI. A medida, acrescentou, está sendo pensada de forma que não afete a competitividade da Zona Franca de Manaus, cujos produtos têm alíquota zerada do imposto.

Segundo Guedes, a solução é simples: retirar 100 produtos da zona franca e reduzir o imposto de outros 3,9 mil. "São 4 mil produtos, basta tirar 100 produtos. Você protege a Zona Franca de Manaus e baixa o preço de 3,9 mil produtos no Brasil", declarou Guedes em discurso na abertura do congresso da Abrasel, associação que reúne bares e restaurantes.

"O IPI desindustrializou o Brasil. O Brasil tem minério de ferro, mas tem que trazer aço da China", acrescentou o ministro, assinalando ainda que o governo tem usado o aumento de arrecadação para diminuir impostos. Tudo, ponderou ele, dentro da responsabilidade fiscal para não hipotecar as futuras gerações.

"Essa é a nossa batalha. Somos um governo liberal-democrata. Queremos reduzir a intervenção e o peso do Estado na economia", disse Guedes.