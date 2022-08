Luan gera entusiasmo em Lisca e pode estrear pelo Santos no final de semana

09/08/2022 | 18:24



O meia-atacante Luan teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na segunda-feira e está pronto para estrear pelo Santos, o que trouxe muita animação para o treinador Lisca. Fã declarado do futebol do jogador de 29 anos, que vem de uma passagem sem sucesso pelo Corinthians, o técnico santista pode utilizá-lo no domingo, quando o time da Vila Belmiro enfrenta o América-MG, em Belo Horizonte, pela 22ª rodada do Brasileirão.

"É um prazer enorme receber o Luan no Santos. Eu sou de Porto Alegre, já conversei muito com o Renato (Gaúcho) sobre ele. Quando o (Paulo) Pitombeira (empresário do meia) me ligou perguntando se eu gostaria de ter esse jogador, eu disse que gostaria muito", avaliou Lisca depois da vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, lembrando das grandes atuações do jogador com a camisa do Grêmio, clube no qual foi treinado por Renato Gaúcho.

"Eu falei para ele vir jogar comigo, que vou dar confiança de novo. Ele, nas entrelinhas, é um dos melhores do país, mas precisa entrar num padrão tático, de retomada, de fazer o serviço sujo também", concluiu o comandante alvinegro.

Depois de realizar o primeiro treino no CT Rei Pelé, no último domingo, Luan não foi relacionado para o jogo na capital paranaense, na segunda-feira, porque ainda não estava regularizado. Nesta terça, ele voltou ao gramado do centro de treinamento e trabalhou ao lado dos companheiros que não foram utilizados no dia anterior. Um vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais mostra o jogador marcando um gol de fora de área durante uma atividade de finalizações.

Apesar de ainda estar vivendo os primeiros contatos com o novo reforço, Lisca já tem planos sobre como enquadrá-lo em seu time. "O Luan me dá uma opção de jogar por trás do Marcos Leonardo, do Angulo. Ele tem de ser competitivo, aguerrido, porque é o que o Santos pede. Luan, pode ter certeza que você veio para a casa certa. Tudo no seu tempo, na sua hora, sem privilégio", afirmou o treinador.

Além do meia, o Santos também vive a expectativa pela estreia do lateral-direito Nathan, que foi formado nas categorias de base do Vasco e estava no Boavista, de Portugal. O nome dele ainda não saiu no BID, mas a situação deve estar regularizada até o final da semana.