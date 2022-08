Bia Haddad avança e Bruno Soares cai em duplas no Canadá; Venus é eliminada

09/08/2022 | 17:57



O dia para o tênis brasileiro no Canadá foi de alegria no feminino e tristeza no masculino. As competições que servem de aprimoramento para o US Open, marcado para o fim do mês, tiveram vitória de Bia Haddad nas duplas do WTA 1000 de Toronto e queda precoce de Bruno Soares ao lado de Jamie Murray no Masters de Montreal. Dando os últimos passado da carreira, a veterana Venus Williams acabou eliminada em simples.

Um dia após boa vitória em simples após três sets contra Martina Trevisan, Bia Haddad foi arrasadora ao lado da checa Barbora Krejcikova. A dupla avançou às oitavas de final com 6/1 e 6/2 na parceria entre Kaitlyn Christian e Oksana Kalashnikova.

A brasileira faz seu segundo jogo de simples nesta quarta-feira contra a canadense Leylah Fernandes, cabeça de chave número 13 e um bom desafio para Bia Haddad. Nas duplas ela só retorna às quadras na quinta. Número 24 do mundo, a brasileira quer fazer bonito no último Grand Slam do ano e brilhar no Canadá se faz necessário.

Já Bruno Soares e Jamie Murray seguem fazendo uma temporada abaixo do esperado. Sem títulos em 2022, a parceria mais uma vez caiu de forma precoce em uma competição. Brasileiro e britânico disputaram no Canadá sua 13 competição do ano e, mais uma vez, sem ter o que festejar.

Eles foram eliminados por John Peers e Daniel Evans, de virada. Após vencerem o primeiro set por 6/4, viram os rivais reagirem e ganharem os dois sets seguintes, por 6/3 e 10/5 no super tie-break.

Depois de caírem nas oitavas em Wilmbledon e no Citi Open, desta vez pararam na estreia. Os melhores desempenhos no ano foram o vice-campeonato no Rio Open e a semifinal no Aberto de Eastbourne. Do mais, derrotas em primeira e segunda fases ou nas oitavas.

TORNEIOS DE SIMPLES

Grande nome do tênis americano não faz muito tempo, Venus Williams agora sofre para repetir os grandes desempenhos da vitoriosa carreira. No dia em que a irmã anunciou aposentadoria após o US Open, ela acabou eliminada em Toronto pela suíça Jil Teichmann por 6/2 e 6/3.

Nova geração do tênis americano, Cori Gauff fez 6/1 e 6/3 na compatriota Madison Brengle. A surpresa ficou para a queda da britânica Emma Raducanu, cabeça de chave 9, para a italiana Camila Giorgi, por 7/6 (7/0) e 6/2.

No Masculino, o italiano Matteo Berrettini perdeu do espanhol Pedro Carreno Busta por 6/3 e 6/2 em Montreal. Entre os outros cabeças de chave, nada de surpresas. Marin Ciric (11) levou a melhor no duelo croata com Borna Coric, com 6/3 e 6/2. Grigor Dimitrov superou o canadense Alexis Galarneau com 6/4 e 7/5.