Ainda sem Giovanni Augusto, Guarani pode ter estreias contra o Criciúma

09/08/2022 | 16:30



O Guarani desembarcou em Criciúma (SC) no início da tarde desta terça-feira para o jogo contra o Criciúma, marcado para quarta, a partir das 21h30, no Estádio Heriberto Hülse, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Ainda não será dessa vez que o técnico Mozart terá o principal jogador do elenco à disposição. Em fase de transição, o meia Giovanni Augusto continua de fora, assim como o zagueiro Ronaldo Alves.

Por outro lado, três reforços anunciados recentemente pela diretoria viajaram com o elenco: o lateral-esquerdo Maik, o volante Richard Ríos e o atacante Jenison. O último é quem tem mais chance de começar como titular.

Outra boa notícia para Mozart é o retorno do meia Isaque, que não esteve em campo na derrota para o Grêmio, por 2 a 1, na última sexta-feira, por questão contratual. Ele está emprestado pelo clube gaúcho.

A provável escalação do Guarani é: Maurício Kozlinski; Diogo Matheus, João Victor, Derlan e Jamerson; Madison, Leandro Vilela e Isaque; Yago, Bruno José e Jenison.

Sem vencer há cinco jogos, o Guarani está afundado na zona de rebaixamento da Série B, com apenas 19 pontos.