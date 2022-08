Biden: comprometimento dos EUA com a Otan está maior do que nunca

09/08/2022 | 16:18



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta terça-feira, 9, que o comprometimento dos Estados Unidos com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) está "maior do que nunca".

Durante cerimônia de assinatura dos documentos de ratificação da entrada da Finlândia e Suécia na Otan, Biden destacou que, com os dois países, a aliança será mais forte. "Finlândia e Suécia atendem a todos os requisitos para entrar na Otan", comentou.

Na semana passada, Biden agradeceu ao o Senado americano por ter "endossado esmagadoramente os parceiros próximos, Finlândia e Suécia. "Agradeço aos membros do Senado - especialmente o líder da maioria Schumer, o líder da minoria McConnell, o senador Menendez e o senador Risch - por sua liderança e por avançar rapidamente no processo de ratificação - o mais rápido do Senado para um protocolo da Otan desde 1981", afirmou, em comunicado divulgado pela Casa Branca.