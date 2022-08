Amaury Nunes rebate comentário de Karina Bacchi em novo vídeo sobre filho: Eu jamais teria feito esse tipo de acusação

09/08/2022 | 16:10



Fogo no parquinho! Continuando as polêmicas sobre o término com Karina Bacchi, Amaury Nunes compartilhou nesta terça-feira, dia 9, outro vídeo falando sobre o distanciamento de Enrico, de cinco anos de idade. Anteriormente, o empresário comentou que estava afastado do pequeno desde que se separou da influenciadora e a atriz rebateu as acusações. Agora, ele reafirma a discussão à respeito da criança.

- Estou sem ver meu filho desde o dia 17 de abril. Não o vi no aniversário dele, por isso decidi fazer o vídeo de coração aberto. Sem filtro, sem corte, muito transparente. Em relação às acusações que foram feitas, eu jamais teria feito esse tipo de acusação desse jeito. Principalmente por respeito ao nosso filho, por tudo que passamos durante cinco anos.

Nunes ainda afirma que espera se resolver com a ex-companheira e que gostaria de passar o Dia dos Pais com Enrico:

- Todas as pessoas sabem da minha índole, do meu caráter, do pai que fui e sou para o nosso filho. Espero que a gente consiga resolver a situação sem mais polêmicas, brigas, insinuações. Que você tenha discernimento, que a gente possa retomar a nossa convivência o quanto antes. E que no Dia dos Pais, ele possa passar com o pai dele.

Lembrando que Amaury assumiu Enrico após se casar com Karina, já que o menino não é filho biológico do homem, pois a atriz engravidou por meio de fertilização in vitro iniciada antes do ex-casal se envolver romanticamente.