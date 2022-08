Anitta lembra fortes dores durante turnê: Ficava na banheira gritando

09/08/2022 | 15:10



Anitta foi convidada do podcast PodDelas na última segunda-feira, dia 8, e durante o bate-papo com Tata Estaniecki e Bruna Unzueta a cantora deu maiores detalhes sobre as dores que sentia nos bastidores de sua última turnê. Ela contou que os remédios não eram o suficiente para o que ela passava:

- Eu tinha que tomar muitos [remédios] para melhorar? Ficava na banheira gritando. Ia trabalhar assim, foi horrível.

Continuando seu relato, Anitta falou que procurou vários métodos para aliviar o incomodo:

- Eu estava na banheira, ficava em água quente e dava uma melhorada. Não podia cancelar o show, porque o povo não iria entender. O povo não entende, fala: É só uma cólica! Toma um remédio que passa!

A dona do hit Gata contou que logo em seguida ela descobriu sobre a endometriose e mais uma vez fez um apelo para que mais mulheres tenham informações sobre a doença.