Ao lado de Michelle, Bolsonaro defende pauta conservadora em evento da Caixa

09/08/2022 | 15:02



Em uma fala de pouco menos de dois minutos no evento de lançamento do "Caixa pra elas", um novo serviço do Caixa Econômica Federal voltado a mulheres, o presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu a pauta conservadora, que, segundo ele, "é a defesa da família", e voltou a criticar a oposição.

Ao lado de Michelle Bolsonaro, sua esposa, o presidente criticou a atuação do Ministério dos Direitos Humanos em gestões anteriores, e o programa Humaniza Redes. Segundo o chefe do Executivo, o objetivo de seus opositores são contrários aos do seu governo, que é focado na defesa da família, do cidadão e de Deus.

O presidente agradeceu a participação de todos no evento, mandando um "abraço nos homens e um beijo pras mulheres".