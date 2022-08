10 dicas de hotéis brasileiros para viajar no Dia dos Pais

Maria Beatriz Vaccari

Viajar no Dia dos Pais, comemorado em 14 de agosto, é uma ótima forma de celebrar a data de um jeito especial. Vários hotéis brasileiros contam com programações temáticas para que as famílias curtam o final de semana juntas.

Hotéis para viajar no Dia dos Pais

O Rota de Férias preparou uma lista de hotéis com atrações especiais para o Dia dos Pais. Os empreendimentos são:

Tivoli Ecoresort Praia do Forte – Mata de São João (BA)

A programação temática do Tivoli Ecoresort Praia do Forte começa na sexta-feira (12/8), com a clínica de beach tênis e futevôlei, realizada na quadra de praia. Depois, é possível ver a orquestra de berimbau na área verde, a sessão de cinema ao ar livre e a apresentação percussiva, no anfiteatro.

No sábado (13/8), o resort realiza o workshop Mestre Churrasqueiro e uma pool party animada por hits dos anos 1980 e 1990. Os visitantes também podem acompanhar Alexandre Leão cantando clássicos da música baiana, no Ice Bar, e o show da Estação do Tempo, banda que promete embalar a noite com os hits do Roupa Nova.

No domingo (14/8), pais e filhos podem participar de um concurso de pipa e depois curtir uma degustação de cerveja artesanal. Além disso, a banda Som di 2 se apresenta no anfiteatro após o jantar.

Royal Tulip Brasília Alvorada – Brasília (DF)

Na noite de sábado (13/8), o Royal Tulip Brasília Alvorada realiza um jantar especial no restaurante Herbs. A experiência é em formato de buffet à vontade, com opções para toda a família, incluindo sobremesas, bebidas não alcoólicas e harmonização com cerveja (a primeira é uma cortesia para o pai).

O valor do jantar é de R$ 115 + 10%, por pessoa e crianças de 7 a 12 anos pagam meia. As menores de sete anos pagam R$ 30 + 10%.

O complexo também tem piscina, espaço kids, spa, sauna, academia, bar de piscina e um pub temático

Bourbon Curitiba Convention Hotel – Curitiba (PR)

Na reserva de dois apartamentos no período de 13 a 14 de agosto de 2022, o Bourbon Curitiba Convention Hotel oferece 50% de desconto no valor da diária do segundo apartamento. Além disso, os pais são presenteados com um voucher de 15% nas terapias e massagens do recém-inaugurado B Well Spa, localizado dentro do próprio complexo.

O Tom Espaço Gastronômico oferece um almoço premium, com menu Sugestão do Chef, que contempla entrada, pratos quentes e sobremesas. A refeição também é aberta a visitantes que não são hóspedes e tem estacionamento de cortesia.

LK Design Hotel – Florianópolis (SC)

O Osli Restaurante, que fica dentro do LK Design Hotel, preparou dois cardápios especiais para quem pretende viajar no Dia dos Pais.

No sábado (13/8), o restaurante oferece sua deliciosa feijoada, com saborosas entradas como bolinho de feijão, aipim frito, bacon, saladas caprese e tropical, carpaccio de abacaxi ao pesto de hortelã, pupunha grelhada, laranja e seleção de folhas. Estão também inclusas três sobremesas: pudim de leite de tangerina, mousse de chocolate belga e cocada mole, pelo valor de R$ 98. As bebidas são à parte e a cantora Amanda Amancio embala a refeição com um repertório que vai de MPB ao soft rock.

O chef Felipe Silva preparou um menu em três tempos para o domingo (14/8). A entrada começa com tapioca suflada com trufa defumada, acompanhada de aioli de alfavaca; salada Ceasar com tiras de frango grelhado e deliciosas lascas de Grana Padano, além de crudo de atum com colhada de kefir, feito com aspas de limão siciliano, creme de avocado, wasabi e toast de pão.

As opções de prato principal são ravioli recheado com queijo de cabra, salteado na manteiga de ervas ao molho de tomate caseiro com manjericão; filé de peixe branco com crosta de limão siciliano ao molho beurre blan; pato confit ao molho riesling e mirtilos acompanhado de purê de cará com linguiça Blumenau crocante, repolho roxo pincelado com molho su e chamuscado no fogo e filé mignon com risoto de queijo da Canastra, ao molho roti com cogumelos salteados e farofa biju e alho-poró.

A experiência gastronômica custa R$ 150 por pessoa e ainda inclui sobremesas clássicas italianas, como bomboloni ou cannolli de chocolate. Os participantes também ganham um drinque de boas-vindas.

Hotel Vila Inglesa – Campos do Jordão (SP)

O Hotel Vila Inglesa preparou atividades especiais para o final de semana de 12 a 14 de agosto. As estadas serão embaladas por belíssimas músicas instrumentais, e o café da manhã de domingo contará com a presença de um pianista.

As famílias também podem saborear as novas delícias preparadas pelo restaurante do hotel, elaboradas pelo chef jordanense Vanderlei Pereira com a consultoria do chef Gustavo Ubarana. O cardápio inclui opções como as tradicionais fondues e receitas a exemplo de risoto filetto al gorgonzola, truta da montanha e peras chardonnay.

A equipe de recreação garante a diversão da criançada, que pode brincar de caça ao tesouro, assar marshmallows na lareira, se aventurar na tirolesa e no circuito de arvorismo, além de passear de bicicleta, triciclo ou a cavalo.

Além de ter 37 apartamentos confortáveis, piscina coberta e aquecida, redário e quadras de tênis e beach tennis, o empreendimento oferece fácil acesso aos principais restaurantes e pontos turísticos da cidade.

Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort – Foz do Iguaçu (PR)

Os pais que visitarem o Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort podem aproveitar um almoço especial para celebrar a data com música ao vivo, decoração especial e seleção de cervejas artesanais. Serão preparados cortes de carnes nobres, como picanha, fraldinha, costelinha, lombo suíno e chorizo.

Já o buffet quente traz pratos da alta gastronomia, como arroz cremoso de camarão ao gengibre, bacalhau à portuguesa e batata calabresa com bacon e shitake, além de uma grande variedade de massas e sobremesas. No buffet frio, os destaques são o show cooking de ceviche e salada bar especial.

O resort também preparou uma oficina de lembrancinhas para soltar a criatividade das crianças na hora de criar presentes para os papais. Além disso, a capela Nossa Senhora da Paz, localizada dentro do complexo, celebra uma missa do Dia dos Pais no domingo (14/8), às 11h.

Royal Tulip JP Ribeirão Preto – Ribeirão Preto (SP)

O resort urbano Royal Tulip JP Ribeirão Preto oferece 10% de desconto nas reservas para os dias 12, 13 e 14 de agosto, além de kit de cerveja artesanal de presente para os pais.

Localizado no interior de São Paulo, o empreendimento tem ampla área verde de 50 mil metros quadrados, 156 apartamentos e infraestrutura de lazer completa, incluindo o Espaço Criança – com equipe de recreação diária (Patota JP) e programação variada para entreter os pequenos. Há também quatro piscinas, sendo duas climatizadas e uma com bar molhado, além de saunas (seca e a vapor) e jacuzzi.

Famílias que gostam de atividades esportivas encontram uma variedade de opções, que vão desde academia e quadras de futebol society, vôlei de areia e beach tennis até salas de jogos com mesa de sinuca, futebol de mesa, pebolim, xadrez, dama e baralho.

Lake Vilas Charm Hotel & SPA – Amparo (SP)

Apesar de ser muito procurado por casais, o Lake Vilas Charm Hotel & SPA abre as portas para toda a família no final de semana do Dia dos Pais.

Como toda comemoração pede um menu à altura, o hotel traz o conceito da gastronomia sensorial a todas as refeições, começando pelo café da manhã, quando são servidos diferentes pratos em nove etapas. As apresentações impecáveis se destacam ainda mais nas refeições principais, que contam também com alimentos naturais, provenientes da horta orgânica e biodinâmica do local.

Aos amantes do bom vinho, o hotel conta com uma adega rica, que contempla oito mil garrafas dos 144 rótulos selecionados pelo Sommelier Bruno Vianna.

Também dá para relaxar no spa, conhecer as minipraias e cachoeiras, fazer passeios de bicicleta e praticar stand up paddle. Quadras profissionais de tênis (em ambiente fechado e aberto), quadras de beach tennis e beach volley (ambas de areia) e espaço para frescobol também ficam à disposição dos visitantes.

Golden Tulip Porto Vitória – Vitória (ES)

O Golden Tulip Porto Vitória dá 15% de desconto nas reservas de 13 a 14 de agosto, sendo 10% de desconto no almoço de Dia dos Pais, no domingo, além de late checkout até 14h e cortesia para crianças até sete anos.

Localizado estrategicamente na Enseada do Suá, próximo às principais praias, aos centros históricos da cidade, aos shoppings e aos restaurantes conceituados, o hotel tem 296 apartamentos amplos e confortáveis, todos com vista privilegiada para a Baía de Vitória.

Há também acomodações totalmente adaptadas a portadores de necessidades especiais, além de piscina, sauna, fitness center, estacionamento, room service 24 horas e serviço pet friendly.

Bourbon Atibaia Resort – Atibaia (SP)

O Bourbon Atibaia Resort preparou uma comemoração especial para famílias que pretendem viajar no Dia dos Pais. No sábado (13/8), o destaque é a degustação de vinhos para refinar o paladar e trazer novas experiências através de análise visual, olfativa e gustativa.

No domingo (14/8), por sua vez, a diversão é garantida pelo Workshop de Churrasco, que vai ensinar os segredos para temperar, preparar e assar carnes deliciosas.

As famílias também podem aproveitar diversas atividades juntas, como a Noite das Estrelas – Especial Dia dos Pais e as Mini Olimpíadas Pais e Filhos.

A gastronomia é especial no almoço de Dia dos Pais: costelinha com barbecue, pernil de porco assado com mel e frutas frescas, e um saboroso camarão salteado ao champagne são algumas das receitas favoritas entre a grande variedade de pratos preparados pelo chef executivo Juan Banegas.

