Rock in Rio anuncia venda extraordinária de ingressos; confira o line-up

09/08/2022 | 14:44



Nas redes sociais do Rock in Rio, uma notícia para quem ainda não conseguiu adquirir ingressos. Nesta terça-feira, 9, o festival anuncia "a última chance de garantir o seu ingresso chegou". E avisa, a partir das 19h haverá a venda extraordinária, mas serão poucos ingressos disponíveis.

Além disso, a cidade do Rio de Janeiro estabeleceu o Dia do Reencontro, como será denominado o primeiro dia do Rock in Rio 2022, em 2 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio. Com isso, foi decretado ponto facultativo na cidade pelo prefeito Eduardo Paes, com publicação no Diário Oficial do Município.

Como celebração da importância do evento, o Rock in Rio foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial pela cidade e do Estado do Rio de Janeiro.

Datas

A edição 2022 será realizada de 2 a 11 de setembro, com nomes consagrados e outros em ascensão, como o Iron Maiden, Sepultura, Post Malone, Justin Bieber, Demi Lovato, Guns N' Roses, Måneskin, Coldplay, Camila Cabello e Dua Lipa.

Confira a seguir o line up do Palco Mundo e do Sunset:

2 de Setembro

Palco Mundo

18h - Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira

20h10 - Gojira

22h20 - Iron Maiden

0h10 - Dream Theater

Palco Sunset

15h30 - Black Pantera convida Devotos

16h55 - Metal Allegiance

19h05 - Living Colour convida Steve Vai

21h15 - Bullet For My Valentine

3 de Setembro

Palco Mundo

18h - Alok

20h10 - Jason Derulo

22h20 - Marshmello

0h10 - Post Malone

alco Sunset

15h30 - Papatinho + L7NNON convidam MC Hariel e MC Carol

16h55 - Xamã convida Brô MCs

19h05 - Criolo convida Mayra Andrade

21h15 - Racionais

4 de Setembro

Palco Mundo

18h - IZA

20h10 - Migos

22h20 - Demi Lovato

0h10 - Justin Bieber

Palco Sunset

15h30 - Matuê

16h55 - Luísa Sonza convida Marina Sena

19h05 - Emicida e convidados

21h15 - Gilberto Gil

8 de Setembro

Palco Mundo

18h - CPM22

20h10 The Offspring

22h20 - Måneskin

0h10 Guns N Roses

Palco Sunset

15h30 - Duda Beat

16h55 - Gloria Groove

19h05 - Corinne Bailey Rae

21h15- Jessie J

9 de Setembro

Palco Mundo

18h - Capital Inicial - 18h

20h10 - Billy Idol - 20h10

22h20 - Fall Out Boy - 22h20

0h10 - Green Day - 0h10

Palco Sunset

15h30 - Di Ferrero e Vitor Kley

16h 55 - Jão e convidado

19h05 - Espetáculo 1985: A Homenagem

21h15 - Avril Lavigne

10 de Setembro

Palco Mundo

18h - Djavan

20h10 Bastille

22h20- Camila Cabello

0h10 - Coldplay

Palco Sunset

15h30 - Bala Desejo e convidado

16h55 - Gilsons e convidado

19h05 - Maria Rita e convidado

21h15 - CeeLo Green

11 de Setembro

Palco Mundo

18h - Ivete Sangalo

20h10 - Rita Ora

22h20 Megan Thee Stallion

0h10 - Dua Lipa

Palco Sunset

15h30 - Liniker convida Luedji Luna

16h55 - Power! Elza Vive, um show em homenagem a Elza Soares

19h05 - Macy Gray

21h15 - Ludmilla