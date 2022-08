Em baixa no Chelsea, Timo Werner volta feliz ao Leipzig e pela metade do preço

09/08/2022 | 14:40



Timo Werner não estava feliz no Chelsea. Mesmo adotando a diplomacia e falando que viveu "dois anos maravilhosos" no clube de Londres, o atacante não vinha tendo espaços sob o comando do Tomás Tuchel e, assim como Lukaku, forçou uma saída em busca da felicidade. Nesta terça-feira ele foi anunciado pelo RB Leipzig, seu ex-clube, que pagou a metade do valor da venda para repatriá-lo. Chegou comemorando "o retorno para casa."

Recordista de gols pelo RB Leipzig com 95 bolas na rede, Timo Werner regressa ao clube alemão com contrato até 2026 e herdando a camisa 11. "Bem-vindo de volta, Timóteo! É muito bom ter você aqui novamente!", deu as boas vindas o clube no qual o atacante defendeu entre 2016 e 2020.

Para contar com o atacante, o Leipzig desembolsou 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 104,7 milhões) mais um pequeno valor adicional não informado. Bem menos que o recebido há dois anos quando o negociou para os ingleses por 53 milhões (cerca de R$ 277,5 milhões na cotação atual).

Aprovado nos exames médicos, o reforço festejou o desfecho com sucesso da transferência. "Estou muito feliz por poder voltar a jogar pelo RB Leipzig. Me diverti muito aqui entre 2016 e 2020, quando tivemos um desempenho brilhante como estreantes na liga. Foi digno para mim deixar o clube como recorde de artilharia, mas isso é passado e agora estou olhando para frente, porque tanto eu quanto o clube evoluímos nos últimos dois ano", afirmou o goleador.

Werner aproveitou para agradecer a confiança do Chelsea em seu futebol. "Tive dois grandes anos no Chelsea pelos quais sou muito grato e fui coroado com a Liga dos Campeões. A experiência de jogar no exterior em uma nova liga realmente ajudou a mim e minha carreira. Agora estou ansioso para a nova temporada com o RB Leipzig e, acima de tudo, para encontrar novamente os torcedores, que significam muito para mim", afirmou. "Quero alcançar muito e, claro, pretendo me tornar o primeiro jogador do Leipzig a atingir a marca de 100 gols."

A diretoria do clube alemão também era só festejos com a aquisição: "A contratação de Timo Werner é uma transferência especial para nós. Tivemos muitos bons anos juntos em Leipzig, com ele se tornando o maior artilheiro do clube e um goleador internacional da Alemanha. Seu retorno significa muito para os torcedores porque Timo era um verdadeiro ídolo e figura de identificação para muita gente", comemorou Florian Scholz, diretor comercial de esportes do RB Leipzig.

"Timo Werner é um atacante fantástico, que traz outra dinâmica ao nosso ataque graças ao seu perfil. Sua velocidade e finalização são fantásticas, ele vai levar nosso jogo ofensivo a outro nível e, acima de tudo, nos tornar ainda mais imprevisíveis", completou o diretor técnico Christopher Vivell. "Timo tem muita experiência no cenário internacional e conhece muito bem o RB Leipzig. Ele assumirá um papel de liderança aqui. Teremos um nível brilhante de variedade e profundidade em nosso ataque e muita qualidade."