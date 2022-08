Alunos são atingidos por gás lacrimogêneo após vazamento em escola de BH

09/08/2022 | 14:35



A Polícia Militar abriu inquérito para investigar as causas de um vazamento de gás lacrimogêneo que atingiu alunos do Colégio Tiradentes, no Bairro Prado, região oeste de Belo Horizonte.

Houve pânico na escola, que teve as aulas suspensas, e cerca de 30 estudantes precisaram ser levados ao hospital por apresentarem ânsia de vômito, dificuldade de respiração e crise de ansiedade. A principal suspeita da corporação é de que o gás tenha escapado durante um treinamento realizado na Academia de Polícia, que fica no mesmo quarteirão do colégio, que também é administrado pela PM.

O inquérito vai apurar se houve falhas no protocolo durante as atividades da academia. A major Layla Brunnela, da assessoria de imprensa, já adiantou aos jornalistas que a substância teria sido levada pelo vento após um instrutor utilizar o dispositivo de gás lacrimogêneo dentro de uma barraca.

No último domingo, um soldado teve ferimentos na mão após uma granada explodir durante um treinamento no mesmo local. Um outro inquérito foi aberto para investigar o incidente.