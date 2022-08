Lucy Alves estrela Só Se For Por Amor, nova série brasileira da Netflix

09/08/2022 | 14:11



Foi aqui que pediram uma série novinha em folha? A produção brasileira Só Se For Por Amor acaba de sair do forno e já tem data de estreia: 21 de setembro. Estrelada por Lucy Alves, Filipe Bragança e Agnes Nunes, em seu primeiro trabalho como atriz, a série da Netflix ganhou trailer e até pôster oficial. A trama, inspirada no jeitinho brasileiro de amar - e de sofrer - vai além do amor e também fala sobre ambição e sonhos. Do que vale a pena abrir mão para conseguir aquilo que você sempre quis?

Prometendo trazer uma trilha sonora eclética recheada de canções originais e outras já conhecidas pelo público, Só Se For Por Amor se passa em Goiás e conta a história do casal de músicos Deusa, vivida Lucy Alves, e Tadeu, interpretado por Filipe Bragança, ela da Paraíba e ele goiano. Apaixonados e sonhando alto com a carreira musical, decidem criar uma banda, mas, assim que começam a fazer sucesso, Deusa recebe uma proposta de carreira solo do poderoso empresário César Marcolo. Ao seguirem rumos diferentes, a relação deles vai sofrer abalos, ao passo em que o grupo sairá em busca de uma nova vocalista. É quando surge Eva, vivida por Agnes Nunes, que carrega consigo um segredo.

O elenco ainda traz nomes como Ana Mametto, Micael, Giordano Castro, Adriano Ferreira, Luiza Fittipaldi, Laila Garin, Jeniffer Nascimento, Bruno Fagundes, Leona Jhovs, Alexandre Menezes e Clarissa Müller, além da participação especial de Marcélia Cartaxo, Leo Jaime, Day Camargo e Solange Almeida.