Guilherme Napolitano e Thais Braz terminam namoro

09/08/2022 | 14:11



Os ex-BBBs Thais Braz e Gui Napolitano, que estavam juntos há pouco menos de um ano terminaram o relacionamento, de acordo com informações publicadas nesta terça-feira, dia 9, pela colunista Fabia Oliveira, do Em Off. A influencer já apagou as fotos em que os dois apareciam juntos de seu perfil oficial do Instagram. Diferente da ex, Napolitano não mexeu em sua publicações, mesmo as que tinham imagens do casal.

Os dois também não deixaram de se seguir após o suposto término. Procuradas pela colunista, as assessorias deles afirmaram que não comentam sobre a vida pessoal de seus clientes.

Recentemente, um tweet de Thais, publicado no último sábado, dia 6, chamou a atenção de seus seguidores, nele a jovem comentou que gostaria de sair com suas amigas. Mas revelou que elas falaram mal dela durante sua participação no reality:

Saudade de sair com umas amigas que eu saía antes do BBB, mas elas falaram mal de mim quando eu estava no BBB. Aí meu orgulho não deixa.

Alguns internautas levantaram a possibilidade de que Braz e Gui já tivessem terminado e ela quisesse voltar a ativa, querendo curtir sua solteirice.