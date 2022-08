Heróis de Starlin estão ligados ao futuro da Marvel

09/08/2022 | 14:01



O americano Jim Starlin estará na Artists Valley, local que reúne grandes nomes das HQs, nos quatro dias do CCXP, principal evento que reúne todos os mundos da cultura pop. Neste ano, ele vai acontecer entre 1º e 4 de dezembro, na São Paulo Expo, na capital paulista.

Escritor de histórias em quadrinhos, ele é o responsável por dar vida a personagens como Shang-Chi, sobre quem falou ao Estadão ao se lembrar das dificuldades de criação.

"O cocriador Steve Englehart e eu montamos um conto de origem bastante sombria para Shang-Chi, que precisava de uma iluminação considerável para se encaixar confortavelmente no universo cinematográfico da Marvel", diz ele. "O roteirista, o diretor e elenco fizeram um ótimo trabalho nisso. Além disso, a história em quadrinhos foi feita há quase cinquenta anos e algum ajuste de sensibilidade étnica era definitivamente necessário."

Com essa empolgação, Jim revela que está ansioso com o futuro. "Estou especialmente animado para ver o que farão com Adam Warlock, personagem em que trabalhei, e minhas criações, Pip e Eros", confessa. Esses dois últimos já deram as caras em Eternos, enquanto Warlock deve aparecer no próximo Guardiões da Galáxia, em 2023. "A Marvel acertou em cheio na maioria dos filmes até agora e espero que continue fazendo isso."

Nos quadrinhos, enquanto isso, Starlin não opina. Hoje, está totalmente focado em escrever quadrinhos de Dreadstar. "Para ser sincero, não tenho acompanhado o que está acontecendo nos quadrinhos da Marvel ou da DC em uma década ou mais", admite. "Todo o meu foco está hoje na minha própria criação."

NO BRASIL

Sobre a vinda ao Brasil, o quadrinista é enfático: "Nunca estive no Brasil e espero passar um bom tempo com meu colaborador do Dreadstar, Jaime Jamison", disse Jim ao Estadão. É interessante notar como, neste momento, as ideias e personagens de Jim estão ligados com o passado mais recente da Marvel Studios, mas também com ligações no futuro do estúdio. Conhecido por sagas espaciais, o trabalho de Starlin foi inspiração para os últimos filmes dos Vingadores nos cinemas, tendo como ponto central a trama cruel do vilão Thanos de dizimar metade do universo com a Manopla do Infinito, em Guerra Infinita.

Para os próximos anos, enquanto isso, é esperado que no próximo filme de Guardiões da Galáxia, previsto para 2023, a Marvel insira ainda mais personagens do panteão cósmico que Jim criou, incluindo Starfox, o irmão de Thanos. Outro com presença confirmada é Adam Warlock, personagem criado por Stan Lee e Jack Kirby, mas que, significativamente, teve personalidade e histórias mais memoráveis desenvolvidas por Starlin.

"Estamos muito empolgados com a presença de Starlin na CCXP. Impossível pensar em sagas espaciais e não lembrar de suas histórias e personagens, cuja importância vai além dos quadrinhos e invade cinema, séries e a cultura pop. Os fãs já podem começar a montar a pilha de quadrinhos clássicos a serem autografados por este grande nome das HQs mundiais", diz Ivan Costa, cofundador da CCXP.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.