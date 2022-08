Biden sanciona lei que destina US$ 280 bi ao setor de alta tecnologia dos EUA

09/08/2022 | 13:30



O presidente dos EUA, Joe Biden, sancionou nesta terça-feira, 9, em evento na Casa Branca, o "CHIPS and Science Act", projeto de lei que destina US$ 280 bilhões do orçamento americano para fortalecer a fabricação doméstica de produtos de alta tecnologia, em especial de chips semicondutores.

Em discurso, o mandatário afirmou que a lei permite que o "futuro da indústria de semicondutores" esteja concentrado nos EUA. Hoje, a principal fabricante global dos chips - essenciais para bens que contém partes elétricas - é a taiwanesa TSMC.

Segundo Biden, há três décadas, os EUA tinham 40% da fabricação global de semicondutores, e agora "mal" concentra 10%. A lei assinada hoje "trará a fabricação dos chips de volta aos EUA", declarou.

A proposta é tratada pela Casa Branca como uma resposta dos EUA à competição chinesa no setor de alta tecnologia. Em seu discurso, Biden afirmou que Pequim fez "lobby ativo" contra a pauta.

Também presente na ocasião, a secretária do Comércio, Gina Raimondo, avaliou que o aporte bilionário ao setor vem em um momento "urgente", e permite aos EUA proteger sua posição de liderança global no futuro, bem como criar uma cadeia de semicondutores mais segura, após o mundo sofrer com a escassez dos chips durante a pandemia de covid-19.