Maraisa beija fã durante show no Rio Grande do Sul

09/08/2022 | 13:11



Na última segunda-feira, dia 8, a cantora Maraisa estava realizando um show em Tapejara, no Rio Grande do Sul, quando chamou um fã para subir ao palco. Até aí, tudo normal, mas o que deixou os fãs malucos foi a troca de carinhos que a artista realizou com o rapaz.

O vídeo publicado pela irmã do fã escolhido mostra Maraisa e o jovem de chamego, dançando antes da cantora iniciar uma série de troca de selinhos. O momento pegou o público desprevenido e todo mundo começou a gritar, com certeza queriam estar no lugar do moço, né?

O sortudo já teve sua identidade descoberta, Alexandre Pessoa, um jornalista que também comemorou o beijo que ganhou em seus Stories do Instagram. Brincalhão, ele repostou uma foto do momento e escreveu na legenda:

E não é que funcionou?

Vale lembrar que Maraisa está solteira desde janeiro de 2021, quando seu relacionamento com o médico Arthur Queiroz do Amaral chegou ao fim.