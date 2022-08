Beats by Dr. Dre e Kim Kardashian lançam edição especial do Beats Fit Pro

Da Redação, com assessoria

Beats e Kim Kardashian anunciam collab do Beats Fit Pro – fone de ouvido sem fio com cancelamento de ruído da marca. Batizado de Beats x Kim, estará disponível em três cores nude: Moon (light), Dune (medium) e Earth (deep). O produto pode ser comprado nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, na França, na Alemanha e no Japão pelo preço sugerido de US$ 199,99 (cerca de R$ 1.025). As vendas online começam na próxima terça-feira (16), enquanto os revendedores autorizados iniciam a comercialização na quarta-feira (17).

Os modelos são equipados com abas fixadoras flexíveis, que se encaixam às orelhas para dar maior estabilidade durante exercícios físicos. Criado para ser também um acessório de moda, os Beats x Kim permitem que os usuários expressem sua identidade mesmo em tons monocromáticos e minimalistas.“Eu queria romper com a ideia de que fones de ouvido precisam ser coloridos para serem autênticos,” destaca Kim Kardashian.

Para acompanhar o lançamento, Kim Kardashian protagoniza a campanha oficial Beats x Kim, compartilhando nas redes sociais sua inspiração para a colaboração e os bastidores das filmagens. Os Beats Fit Pro, por sua vez, oferecem Cancelamento Ativo de Ruído, Modo Ambiente, Áudio Espacial com rastreamento dinâmico de movimentos de cabeça, e o chip H1 da Apple.

