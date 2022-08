Lista: os melhores aplicativos para segurança pessoal

Da Redação

Segundo dados do IBGE, 18,3% da população acima de 18 anos já sofreu algum tipo de violência. Para não virar estatística, muitas pessoas estão utilizando a tecnologia para reforçarem a segurança pessoal.

Pensando nisso, o 33Giga compila uma lista com alguns apps que garantem que as crianças, mulheres e homens se mantenham seguros fora de casa. Para encontrá-los, basta digitar o nome no Google Play ou App Store.

Civi

Civi é um dos principais aplicativos de segurança da cidade de São Paulo. Entre as funcionalidades, destacam-se o mapa interativo em que é possível visualizar as principais ocorrências em seu bairro e arredores como roubo de veículos, arrastões, sequestros, homicídios, incêndios, desabamentos, cortes de energia, trânsito e muito mais.

Você também consegue visualizar as principais novidades de SP pelo feed de notícias. Sempre que souber de algum acontecimento, você pode reportá-lo e a equipe da Civi irá validar o ocorrido antes de publicá-lo no aplicativo.

Disponível em Android e iOS.

Sinesp Cidadão

O aplicativo de segurança, desenvolvido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Sinesp) e pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), disponibiliza acesso ao banco de dados nacional de veículos roubados, mandados de prisão abertos e pessoas desaparecidas.

Disponível na Play Store.

BSafe: Personal Safety

Este aplicativo de segurança consegue registrar a rota e enviar um sinal de alerta para os seus amigos e familiares o encontrarem caso aconteça alguma emergência. Caso não seja possível alcançar o seu celular, o sinal pode ser ativado por comando de voz. O aplicativo está disponível apenas em inglês e nas versões gratuita e paga.

Disponível na Play Store.

Malalai

Parecido com o Waze, esse aplicativo de segurança mapeia as rotas de trânsito mais seguras para as mulheres desconsiderando locais mal iluminados ou em que foram registrados casos de violência. E outras pessoas podem acompanhar o trajeto em tempo real.

Disponível apenas para iOS.

Life 360

Esse é o aplicativo de segurança ideal para conectar familiares, pois possibilita o rastreio por GPS em tempo real para que você possa ser localizado quando enviar um alerta ou mensagem de socorro.

Também é possível marcar locais como casa, trabalho, escola dos filhos ou faculdade e receber updates de quando uma pessoa entrar ou deixar esses locais.

Disponível para Android.

Shake2Safety

Quando estiver em uma emergência, balance seu smartphone para que o sensor identifique o movimento e envie um SMS de pedido de socorro com a localização atual para os contatos registrados previamente.

O aplicativo também permite que seja acionada a câmera ou o gravador de voz quando o celular for balançado. A sensibilidade do sensor pode ser ajustada para que você não acione o app sem precisar.

Disponível em Android.

Find my kids

O aplicativo de controle parental é ideal para rastrear a localização do seu filho sempre que ele estiver fora de casa. Se ligar para a criança e ela não atender, é possível ativar o microfone e ouvir sons e conversas no ambiente.

Para evitar que seus filhos esqueçam ou percam o dispositivo móvel, é possível configurar sinais sonoros. O aplicativo também possui funcionalidade de economia de bateria.

Disponível em Android.