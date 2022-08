TVCoins: plataforma permite, gratuitamente, criação canais por streaming

Da Redação

Do 33Giga



09/08/2022



A crescente popularidade das plataformas de vídeo online e dos serviços de streaming levou os criadores de conteúdo a explorar maneiras de entrar no mercado e aumentar seu público. Mas barreiras como o desenvolvimento de infraestrutura interna e custos operacionais muitas vezes impedem os proprietários de conteúdo de lançar uma plataforma de streaming.

A empresa americana TVCoins chega ao Brasil com um modelo de negócios de compartilhamento de receita de anúncios que permite que esses criadores lancem um aplicativo de streaming totalmente customizável, direto ao consumidor (D2C) sem investimento inicial.

Veja como a TVCoins funciona no vídeo abaixo.

“O modelo de negócios AVOD (Advertising-Based Video on Demand), que combina conteúdo gratuito e espaço publicitário, oferece grandes oportunidades para as marcas e condições favoráveis. Em um país como o Brasil, onde a TV aberta ainda concentra maiores audiências, os custos são o fator mais importante para milhões de pessoas que acessam o conteúdo sob demanda. Na TVCoins estamos abordando esse setor com uma plataforma de streaming gratuita e baseada em nuvem”, explica o Chief Revenue Officer da TVCoins, Gustavo Marra.

O diferencial da TVCoins se dá pela parceria única entre a empresa e o criador de conteúdo. Não há necessidade de investimento e o desenvolvimento da plataforma é feito por meio de um portal administrativo no-code, facilitando ter o aplicativo pronto o mais rápido possível.

Canais de TV e criadores de conteúdo

Juntamente com os criadores de conteúdo, independentemente do tamanho do público, a TVCoins está expandindo sua presença no mercado latinoamericano e já possui clientes na região com plataformas prontas para uso.

A Telemedellín, canal de televisão da Colômbia, trouxe seu conteúdo para uma nova plataforma desenvolvida pela TVCoins, a TM+, com o melhor de sua programação para que os colombianos possam desfrutar da forma que quiserem.

“Conectar-se com nosso público, não apenas na região metropolitana de Valle de Aburrá e Medellín, mas em toda a Colômbia, é uma prioridade e hoje, graças à aliança com a TVCoins, conseguimos alcançar mais colombianos que encontram em nossa plataforma uma informação , ferramenta de interação e conteúdo graças à tecnologia de streaming, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, de qualquer lugar e sem custo adicional. A partir de agora, nossos usuários poderão desfrutar do melhor conteúdo de Telemedellín a qualquer momento, documentários, séries e programas icônicos”, afirma Deninson Mendoza Ramos, Gerente de Telemedellín. “Como principal canal de televisão aberta da região, estamos comprometidos com nossos telespectadores”, acrescenta o gerente.

No Brasil, a TVCoins dá start com a Yeeaah TV, uma plataforma focada no universo geek com programação do melhor do mundo pop.

“Nós da Yeeaah temos o espírito jovem, programação sem preconceito, onde todas as tribos e gêneros são bem vindos. Agora, com a plataforma fornecida pela TVCoins, vamos poder explorar ainda mais o melhor do mundo Pop, Geek, dos jogos eletrônicos e do e-Sports”, destaca Bruno Polidoro, CEO da YeeaahTV.

Segundo o executivo da empresa, quanto mais tempo o usuário passa na frente da telinha, seja vendo um programa on-demand ou evento transmitido ao vivo pela plataforma, em TVs ou smartphones, mais o criador de conteúdo ganha com a exibição de anúncios, de acordo com esse novo modelo de negócio.

Incentivos TVCoins

Além de ser gratuito e sem taxas aos criadores de conteúdo, a TVCoins conta com um programa de incentivo aos usuários.

“Criamos um programa que funciona distribuindo ‘moedas’ para os telespectadores enquanto assistem ao conteúdo. Essas moedas são depositadas no aplicativo do dono do conteúdo e, uma vez que o espectador tenha acumulado um número significativo de moedas, ele pode resgatar vales-presentes no site da TVCoins”, explica Marra.

O programa de incentivo da TVCoins foi desenvolvido para direcionar tráfego para o aplicativo e transformar novos usuários em clientes fiéis. “Como a nossa plataforma é alimentada por publicidade, um volume maior de espectadores engajados otimiza a capacidade de monetizar conteúdo, tudo isso sem custos para o usuário e para o produtor de conteúdo”, afirma.

Sobre a TV Coins

TVCoins é uma plataforma de streaming de vídeo white label que oferece conteúdo ao vivo e VOD direto ao consumidor por meio de um aplicativo para TV Conectada e plataformas móveis, como iOS, Android e Roku.

A plataforma como serviço (PaaS) impulsionada por anúncios é uma solução completa e totalmente gerenciada pela TVCoins que ajuda o produtor de conteúdo a construir um público com engajamento fidelizado.

A TVCoins também conta com um programa de incentivo que recompensa os espectadores pelo tempo que passam assistindo ao conteúdo. Quanto mais eles assistem, mais eles ganham.