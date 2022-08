Vendas no Dia dos Pais deverão crescer 5,3% em 2022, apesar da inflação, diz CNC

09/08/2022 | 12:44



As vendas do varejo por ocasião do Dia dos Pais deverão crescer 5,3% neste ano, na comparação com 2021, apesar da inflação elevada, conforme projeções anunciadas nesta terça pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). As projeções apontam para uma receita de vendas de R$ 7,28 bilhões e para a contratação de 18,5 mil trabalhadores temporários para dar conta do movimento.

Em 2021, as vendas do Dia dos Pais ainda se deram num momento em que o varejo experimentava uma "retomada na circulação de consumidores", ainda afetada pela pandemia de covid-19, destaca a nota divulgada pela CNC.

"Mesmo com a inflação elevada, a perspectiva é positiva para o setor por conta da injeção de recursos extraordinários, como os saques nas contas de FGTS, antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS e a ampliação do Auxílio Brasil, tanto no valor do benefício quanto do número de beneficiários", diz a nota da CNC.

Além dessa injeção de recursos extraordinários, o relatório que descreve as projeções destaca a normalização do fluxo de consumidores. O "fim da pandemia" restabeleceu "praticamente todo o fluxo de consumidores perdido ao longo das fases mais agudas da crise sanitária".

"De acordo com indicadores do Google, ao final de julho deste ano, a circulação de consumidores em estabelecimentos voltados para o consumo era 1,7% superior ao patamar observado às vésperas do início da pandemia - um cenário significativamente diferente daqueles constatados em períodos semelhantes de 2021 (-12,4%) e 2020 (-35,9%)", diz o relatório.

Nas projeções da CNC, as lojas de vestuário, calçados e acessórios, as mais procuradas, tradicionalmente, no Dia dos Pais, puxaram o bom desempenho de vendas da data comemorativa neste ano. Essas lojas deverão faturar R$ 3,18 bilhões no Dia dos Pais deste ano, 43,7% do total previsto pelo levantamento. Outros destaques são os ramos de utilidades domésticas e eletroeletrônicos (R$ 1,24 bilhão em vendas projetadas) e produtos de perfumaria e cosméticos (R$ 1,07 bilhão, na estimativa).

A alta nas vendas deverá ocorrer apesar da inflação de 8,6% acumulada em 12 meses para uma cesta de produtos associados ao Dia dos Pais - a CNC compôs um índice com uma cesta de 13 itens, como "bebidas alcoólicas", "roupa masculina" e "relógio de pulso". A alta de 8,6% é a maior desde 2016, quando o índice composto pela CNC ficou também em 8,6% em 12 meses.