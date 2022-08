Sandy revela que seu nome foi inspirado em personagem de Olivia Newton-John

09/08/2022 | 12:10



Como você viu, morreu na última segunda-feira, dia 8, Olivia Newton-John e segundo o TMZ a artista enfrentou um câncer de mama por mais de 30 anos, mas a causa da morte ainda não teria sido divulgada se foi realmente por conta do câncer.

E para quem não sabe, a artista levava o nome de Sandy Olsson no filme Grease onde ficou super conhecida. Já a brasileira Sandy, irmã de Júnior Lima, contou em suas redes sociais que seu nome teria sido inspirado na personagem de Newton-John.

A Olívia Newton-John foi uma grande referência na minha infância. Inclusive, meus pais escolheram meu nome por causa da personagem Sandy, do filme Grease. Aqui um trecho de uma música do filme que eu e meu irmão gravamos, em português, no nosso terceiro disco. Meu eterno carinho e admiração por essa grande artista. Que ela esteja em paz.

Em seguida, a cantora compartilhou um trecho de um vídeo em que ela e seu irmão estão cantando juntos Tô Ligado em Você, a versão em Português para a música You're The One That I Want, cantando originalmente por Olivia e John Travolta no filme.