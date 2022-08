Bancos já fizeram 14 bilhões de transações com Pix, diz presidente da Febraban

09/08/2022 | 11:59



O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, deu um recado sobre as eleições na abertura de congresso de tecnologia da entidade e destacou os avanços do Pix, que já chega a volume de R$ 7,5 trilhões. "Entendemos que o processo eleitoral é uma oportunidade única que a democracia oferece para discussão do futuro do País", afirmou Sidney na Febraban Tech

"Ao final, o que deve prevalecer, do resultado das eleições, são as ações concretas no enfrentamento dos nossos problemas", afirmou Sidney. "Importante também será a eleição para deputados e senadores, para que possamos avançar nas reformas de que tanto o Brasil tanto precisa", disse ao final do discurso.

O presidente da Febraban falou que os bancos tem investido em tecnologia, e este movimento vem ganhando ainda mais força, dando mais segurança para as transações. "Uma revolução tecnológica está acontecendo nos bastidores do setor bancário." Sidney citou o uso cada vez mais frequente de algoritmos pelos bancos, da inteligência artificial e do blockchain.

Pix

Parte do discurso Sidney usou para falar de avanços recentes nos bancos, incluindo o Pix. Foram 14 bilhões de transações, com R$ 7,5 trilhões de volume financeiro. "Mais de 118 milhões de pessoas físicas e jurídicas que já utilizaram o Pix e 469 milhões de chaves cadastradas", disse ele.

O porcentual de adultos com acesso a serviços financeiros atingiu 96% em 2020, disse Isaac Sidney.

Crédito

Os bancos desembolsaram valor recorde de recursos para empréstimos na pandemia, liberando R$ 9,5 trilhões, destacou o executivo. Para 2022, a previsão da Febraban é que o crédito cresça 10,4%. "Durante a pandemia também democratizamos o crédito, como nunca foi feito anteriormente", disse.