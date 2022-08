Copa do Mundo 2022 – 4 requisitos para curtir o evento no Catar

Redação

Muitos torcedores brasileiros já estão organizado viagens para o Catar, que receberá a Copa do Mundo 2022 a partir de novembro. Para ajudar nesse processo, o Assist Card, empresa especializada em seguros de viagem, preparou um guia com requisitos essenciais para quem pretende ir ao país. Confira!

Copa do Mundo 2022 – 4 requisitos para entrar no Catar

1. Vacina

Para ser considerado totalmente vacinado, o viajante precisa apresentar com uma ou duas doses de vacinas aprovadas, além de um reforço (terceira dose) da Pfizer ou Moderna.

As vacinas aprovadas são: Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson.

Imunizantes de outras marcas, como Sinopharm, Sinovac (Coronavac), Sputnik V e Covaxin, são aprovadas condicionalmente.

2. Quarentena

Todos os viajantes não vacinados devem ficar em quarentena por cinco dias após a chegada ao Catar. Após esse prazo, é realizado teste rápido de antígeno. Se o resultado for negativo, a quarentena é encerrada.

As pessoas que possuem o plano de vacinação completo, por sua vez, não precisam cumprir o período de isolamento.

3. Teste de PCR

Desde 6 de outubro de 2021, o Brasil faz parte da “lista verde” de países para entrada no Catar . Por isso, os os viajantes que estiverem 100% vacinados podem entrar no país apenas com a apresentação do teste negativo PCR contra covid-19. Isso inclui os vacinados com Coronavac, mas estes também devem fazer um teste de antígeno na chegada a Doha.

4. Documentos Adicionais

Os viajantes estrangeiros devem preencher um formulário de registro de viagem pelo menos três dias antes da chegada à sede da Copa do Mundo 2022. Isso não se aplica aos residentes do Catar .

Além disso, um formulário de compromisso e confirmação deve ser preenchido por meio da plataforma de registro Ehteraz, ou em formato de papel, por todos os passageiros antes da chegada.

Seguro de viagem para o Catar

O Catar é distante – são 14h de voo do Brasil -, por isso, é importante pensar em um seguro viagem com boa cobertura para imprevistos como assistência médica e repatriação sanitária. A opção recomendada pelo Assist Card é o AC1M – que oferece até US$ 1 milhão para emergências médicas, US$ 150 mil para repatriação e US$ 30 mil para covid-19.

Além disso, é recomendável considerar produtos que incluam cobertura para quarentena em caso de diagnóstico positivo de covid-19, pois é preciso gastar como taxas de hospedagem, taxas de viagem, cancelamento ou interrupção de viagem.

“A pandemia de covid-19 ainda não acabou e alguns países estão alertas para o ressurgimento de uma nova variante, razão pela qual continua a ser essencial viajar para qualquer parte do mundo com um seguro de viagem com boa cobertura para a covid-19. Devido à Copa do Mundo, os custos médicos no Catar estão aumentando muito e os produtos mais básicos, com baixa cobertura médica, devem ser evitados”, relata Alexandre Camargo, Country Manager Brasil do Assist Card.

