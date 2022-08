Nova voz padrão do Waze: João chega ao aplicativo no próximo domingo

Da Redação, com assessoria

A nova voz padrão do Waze foi anunciada nesta terça-feira (9). João estará disponível para todos os usuários da plataforma a partir do próximo domingo, dia 14 de agosto. A novidade faz parte de uma série de melhorias que prometem deixar a experiência dos usuários mais fluida.

Em maio deste ano, a empresa realizou uma campanha que incentivou os usuários a reportarem nomes de ruas, avenidas e rotas em português nas quais a pronúncia estava errada ou pouco compreensível. Com base nessas respostas, foi criada a nova voz padrão do Waze, que corrige diversas formas de expressão, tornando mais clara e natural a prática de dirigir apenas pelo áudio, sem precisar tirar os olhos da estrada.

A partir de 14 de agosto, o João será a voz padrão para os novos usuários do Waze e também para aqueles que usam a voz default do aplicativo. Para os que desejam manter a Alessandra – a atual voz padrão –, basta selecioná-la seguindo os passos abaixo:

Toque em “Meu Waze” e, em seguida, em “Configurações”. Clique em “Voz e som”. Em “Instruções de voz”, pressione o ícone de som e, depois, em uma voz no idioma de sua preferência.

Daqui até o final do ano, o Waze pretende lançar mais vozes de comando fixas e também os copilotos, que são experiências temporárias que contam com personalidades famosas e ícones de suas áreas de atuação. Entre eles, é possível citar MC Fioti e Gil do Vigor, que marcaram 2021, e Christina Aguilera no primeiro semestre deste ano.