Anitta deixa conselho do Nubank e se torna embaixadora global do banco

09/08/2022 | 11:27



O Nubank anunciou nesta terça-feira a transição de Anitta de integrante do conselho de administração para a nova posição de Embaixadora Global do banco digital. A saída foi a pedido da cantora, por conta da sua agenda internacional de compromissos.

Anitta completará seu mandato no conselho de administração na Assembleia Geral Ordinária de 2022. "Em razão do intenso crescimento de sua agenda como pop star global, solicitou que sua participação não fosse renovada", afirma o Nubank.

"É um novo passo no marketing global do Nubank, que acompanha a ascensão internacional da estrela", afirmou a fintech em comunicado sobre a decisão de Anitta.

"Anitta continuará trabalhando de forma próxima à companhia como embaixadora global da marca, apoiando campanhas estratégicas e projetos de comunicação", afirma o Nubank. Entre as ações da cantora, estão temas como educação financeira e impacto social, além das atividades do Nubank como patrocinador da Copa do Mundo de 2022.

O Nubank também anuncia que Thuan Pham será indicado como membro de seu Conselho de Administração. Thuan é o atual diretor de Tecnologia da Coupang e no período em que atuou como diretor de tecnologia da Uber, de 2013 a 2020, foi responsável pelo crescimento da equipe de engenheiros, destaca o comunicado. A nomeação será submetida à aprovação dos acionistas na Assembleia Geral Ordinária de 2022.