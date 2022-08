Assessor de Paula Fernandes revela que ela faz pedidos estranhos para o camarim

09/08/2022 | 11:11



Não é novidade para ninguém que ser famoso deve ter os seus lados bons e ruins, e um dos lados bons é ser conhecido e paparicado por muitas vezes. O lado ruim é não conseguir ir até o shopping, por exemplo, fazer uma compra de aniversário para um amigo.

Mas tem famosos que acabam até que abusando dessas oportunidades de ser conhecido e acabam exigindo algumas coisinhas estranhas. Pois é, o assessor de Paula Fernandes acabou dando uma entrevista recentemente e falou sobre isso.

O assessor que é conhecido como Gui Artístico revelou durante o podcast Ielcast, comandado por Ieldyson Vasconcelos, que a cantora tem exigências estranhas e que chegou até a pedir uma cama de casal para ser colocada em seu camarim. E ele deixou bem claro que é super contra essas solicitações porque não são todas as cidades que contam com uma certa estrutura para isso.

O rapaz que tecnicamente ainda trabalha com Paula Fernandes contou que nas rodas de produtores de eventos o nome da cantora é logo sucedido de um essa não! Ele ainda deu detalhes de que ela fazia cerca de 30 shows por mês e agora faz apenas dez - e com isso veio uma queda de quatro milhões de reais do cachê para 100 mil reais.