Obituário - 10 de agosto de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



10/08/2022 | 01:00



SANTO ANDRÉ

Nair Gonçalves Rezende, 95. Natural de Vargem Grande do Sul (São Paulo). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joaquim de Oliveira, 91. Natural de Jarinu (São Paulo). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Vendedor. Dia 4. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Aparecida de Souza Jandotti, 90. Natural de Macaúbas (Bahia). Residia no Jardim Elba, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 4, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dirce Hernandes Carmona, 86. Natural de Monte Aprazível (São Paulo). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Francisco Batista Graciano, 79. Natural de Camanducaia (Minas Gerais). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Maria Leda de Britto, 79. Natural de Itaguaçu da Bahia (Bahia). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Fátima Maria Sarti Silva, 64. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 4. Jardim da Colina.

Elizeu Lima Simião, 62. Natural de Ipanema (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Avelino Dantas de Sousa, 95. Natural de São Francisco (Paraíba). Residia no Jardim Novo Canaã, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Kogi Yanamine, 91. Natural de Lins (São Paulo). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 4, em São Bernardo. Vale da Paz.

Marlene da Silva Gomes, 73. Natural de Carlos Chagas (Minas Gerais). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Marlene Aparecida Pereira, 67. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Francisco Tommaro Dellarovere, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério da Paulicéia.

Custódio Vitoria Batista, 62. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia no bairro Zanzalá, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 4. Memorial Phoenix.

Antonio Vieira Sobrinho, 53. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério Santa Maria, Municipal de São Francisco (Paraíba).



SÃO CAETANO

José Ceratti, 82. Natural de Salto (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 4, velado em São Caetano. Cemitério das Lágrimas.

Mauricio Monteiro Gazola, 38. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria. Dia 4, em Diadema. Memorial Phoenix.



D I A D E M A

Josefa Soares de Oliveira, 86. Natural de Ipaporanga (Ceará). Residia no Jardim São Savério, em São Paulo, Capital. Dia 4, em Diadema. Cemitério Municipal de São Gonçalo, em Ipaporanga (Ceará).

Belmira Vidal Soares Calça, 81. Natural de Itápolis (São Paulo). Residia no Jardim Sara Regina, em Diadema. Pensionista. Dia 4, em Santo André. Vale da Paz.

Maria das Dores da Conceição, 78. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

João Pedro Alves da Rocha, 12. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 4. Vale da Paz.

Iara Veras da Silva Barbosa, 28. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 4, em São Bernardo. Jardim da Colina.



M A U Á

Laércio Cardim, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Estela, em Mauá. Dia 4, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.