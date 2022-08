Canadá e Estados Unidos protagonizam primeiro teletransporte holográfico do mundo

Bianca Bellucci

09/08/2022 | 10:55



Pesquisadores da Western University, no Canadá, conseguiram realizar o que está sendo considerado como o primeiro teletransporte holográfico da história – também chamado de holoporte. O termo representa o fato de um holograma de uma pessoa ou de um objeto ser transmitido instantaneamente para outro local.

O primeiro teletransporte holográfico ocorreu no fim de julho deste ano. Para realizar a experiência, foram usados o HoloLens – óculos de realidade virtual desenvolvidos pela Microsoft – e um software exclusivo criado pela empresa Aexa Aerospace, que tem sede no Texas, nos Estados Unidos.

Na prática, uma câmera especial criou as imagens holográficas em Ontário, no Canadá, e as enviou para o destino em Alabama, nos Estados Unidos. Para interagir como se estivessem no mesmo ambiente, os usuários das duas pontas precisaram usar o HoloLens.

Atualmente, todo o equipamento envolvido no teletransporte holográfico custa aproximadamente C$ 5 mil (cerca de R$ 20 mil). Para a segunda etapa do projeto, os pesquisadores estão buscando formas de usá-lo no mundo real. Uma delas é inseri-lo em ambientes médicos, sendo o principal intuito o de facilitar o acesso de profissionais em áreas remotas.

Para atingir esse objetivo, a equipe estuda a possibilidade de acrescentar biossensores ao HoloLens. Entre eles, estão o monitoramento de frequência cardíaca e de saturação de oxigênio, além de hápticos para fornecer a sensação de toque.

Abaixo, confira em vídeo como ocorreu o que está sendo chamado de primeiro teletransporte holográfico: