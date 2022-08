Dia dos Pais: Huawei faz promoção de eletrônicos

Da Redação

Do 33Giga



09/08/2022 | 10:55



Em promoção de Dia dos Pais, a Huawei anunciou preços especiais para alguns de seus produtos. Entre eles, fones de ouvido sem fio, smartwatches e pulseiras inteligentes.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Veja a seguir quais dispositivos da Huawei estão em promoção na Kabum e na Americanas.

HUAWEI WATCH FIT 2

Lançado em julho deste ano e muito antecipado pelos consumidores brasileiros, o smartwatch é ideal para apoiar quem busca melhorar seu bem-estar, por meio de recursos inteligentes como monitoramento de saturação do oxigênio no sangue (SpO2), frequência cardíaca, sono e estresse1.

Um grande destaque da novidade são os 97 modos de treino2, sendo que 7 deles contam com animações fitness e orientações de exercício por áudio para demonstrar a maneira correta de cada atividade física, além das instruções animadas para aquecimento e resfriamento.

Sua tela AMOLED retangular e arredondada de aproximadamente 1,74 polegadas com proporção tela-corpo de 72,2%3, somada à resolução de 336×480 pixels, proporciona uma boa visualização de todos os detalhes do HUAWEI WATCH FIT 2.

O relógio também conta com microfone e alto-falante embutidos, permitindo que o usuário faça chamadas diretamente pelo smartwatch ao adicionar contatos favoritos através do HUAWEI Health App do celular pareado. Pelo aplicativo também é possível personalizar respostas automáticas para mensagens recebidas e compartilhar rotas de treinos com amigos por meio da nova função Route Import and Export.

Promoção: Seu preço sugerido na Americanas e KaBuM!4 vai de R$ 949 para R$ 899 até o dia 14 de agosto.

HUAWEI WATCH GT3

Um dos carros-chefes da Huawei e da terceira geração da série GT, o smartwatch roda com o Harmony OS 2.0, próprio da marca, oferece sensor de monitoramento de frequência cardíaca HUAWEI TruSeen 5.0+, medidor de SpO2, HUAWEI TruSleep 2.0 para acompanhamento de sono, 5 sistemas de localização e mais de 100 modos de treino2, incluindo um treinador pessoal de corrida com Inteligência Artificial (IA).

Para poder acompanhar os usuários 24 horas por dia, 7 dias por semana, o HUAWEI WATCH GT 3 tem até 14 dias de bateria na versão de 46 mm e até 7 dias na edição de 42 mm, dependendo do uso. Com tela AMOLED em ambos tamanhos, cada versão é mais apropriada para um lifestyle, de acordo com a preferência e estilo de cada um.

Promoção

HUAWEI WATCH GT 3 42 mm Active Edition com pulseira de fluorelastômero preta: seu preço sugerido na Americanas e KaBuM!4 vai de R$1.799 para R$ 1.609 até dia 14 de agosto.

HUAWEI WATCH GT 3 42 mm Elegant Edition com pulseira de couro sintético branco: seu preço sugerido na Americanas e KaBuM!4 desce de R$ 1.799 para R$ 1.609 até o dia 14 de agosto.

HUAWEI WATCH GT 3 42 mm Elegant Edition com pulseira milanese dourada: seu preço sugerido na Americanas e KaBuM!4 abaixa de R$ 2.299 para R$ 2.099 até o dia 14 de agosto.

HUAWEI WATCH GT 3 46 mm Active Edition com pulseira de fluorelastômero preta: seu preço sugerido na Americanas e KaBuM!4 diminui de R$1.899 para R$1.799 até dia 14 de agosto.

HUAWEI WATCH GT 3 46 mm Classic Edition com pulseira de couro sintético marrom: seu preço sugerido na Americanas e KaBuM!4 vai de R$ 1.999 para R$ 1.809 até o dia 14 de agosto.

HUAWEI WATCH GT RUNNER

Lançado junto com o HUAWEI WATCH GT 3 em fevereiro deste ano, este é um smartwatch da Huawei projetado com foco nos corredores, como indica o nome.

Sendo ideal para iniciantes e até profissionais, o HUAWEI WATCH GT RUNNER vai muito além de um assistente inteligente, agindo como um treinador pessoal que pode formular um plano de treino eficaz por meio de análise de dados², IA e com base nas metas e condicionamento físico do usuário.

O relógio também inclui a primeira antena suspensa escondida do setor, localização por GNSS de banda dupla, além de cinco sistemas que acompanham a trajetória de corrida o tempo todo.

Movido a HUAWEI TruSportTM, o smartwatch também conta com o Running Ability Index (RAI), sistema de treino de corrida que fornece uma análise aprofundada com visão geral dos dados – como intensidade e volume de treino, tempo de recuperação, etc -, permitindo que os usuários avaliem sua capacidade de corrida de forma objetiva, para ajudá-los a alcançar seu potencial.

O smartwatch pesa aproximadamente 38,5 g (sem a pulseira) e vem com 2 tamanhos de pulseira de silicone com boa resistência à água e suor para maior durabilidade e conforto na hora do treino, além de oferecer até 2 semanas de bateria dependendo do uso.

Promoção: preço sugerido na Americanas e KaBuM!4 vai de R$ 2.199 para R$ 1.799 até o dia 14 de agosto.

HUAWEI FREEBUDS 4i

Com um design premium que é resultado de milhares de testes da Huawei, cancelamento ativo de ruído e até 10 horas de bateria continua dependendo do uso, o fone bluetooth traz áudio puro independente do estilo musical e tecnologia de ponta para proporcionar uma experiência de uso completa e confortável.

O aparelho adota componentes e algoritmos acústicos integrados para gerar ondas sonoras invertidas, permitindo que cancele ativamente o ruído e alcance uma experiência de som mais envolvente para o usuário.

Sua função de carregamento rápido pode proporcionar até 4 horas de áudio com apenas 10 minutos na tomada e o fone vem com 3 tamanhos de borrachinhas de silicone.

Promoção: preço sugerido na Americanas e KaBuM!4 diminui de R$ 579 para R$ 419 até o dia 14 de agosto.

HUAWEI WATCH GT 2 PRO

Com mostrador de vidro de safira e moldura de titânio, sua parte traseira foi construída em cerâmica brilhante, resultando em um produto topo de linha com design leve, sofisticado e refinado, que transita entre a arte e tecnologia.

Lançado no Brasil em janeiro de 2021, chegou a ser considerado na época um dos relógios inteligentes mais vendidos no mundo, de acordo com a Counterpoint. Com monitoramento de mais de 100 modos de treino de diversos tipos – como esportes coletivos, individuais, radicais, aquáticos, de neve, etc – e reconhecimento automático para seis modos de atividade física, proporciona uma experiência mais fluida.

Oferece diversos recursos de monitoramento do bem-estar como medidor de frequência cardíaca, SpO2, sono e estresse e GPS integrado com o recurso Route Back, que registra toda a rota para que o usuário possa encontrar seu caminho de volta com facilidade.

Além disso, permite atender, rejeitar ou silenciar ligações recebidas no smartphone conectado diretamente pelo relógio, com direito a histórico de chamadas para tornar o cotidiano ainda mais prático. Também apresenta grande autonomia, com até 2 semanas de bateria a depender do uso.

Promoção: preço sugerido na Americanas e KaBuM!4 baixa de R$ 1.999 para R$ 1.799 até o dia 14 de agosto.

HUAWEI BAND 6

A primeira pulseira inteligente da Huawei com direito à tela AMOLED possui resolução de 194×368 pixels e bateria que pode durar até duas semanas a depender de seu uso.

A HUAWEI Band 6 pode ajudar o usuário a acompanhar seu bem-estar por conta de suas funções voltadas para o cuidado com o corpo, como monitoramento de saturação de oxigênio no sangue, frequência cardíaca, estresse e sono.

Com diversas opções de personalização da interface, tela de aproximadamente 1,47 polegadas e pesando por volta de 18 g, a pulseira suporta 96 modos de treino – 11 tipos pré-definidos e 85 personalizáveis.

Promoção: preço sugerido na Americanas e KaBuM!4 diminui de R$ 399 para R$ 299 até o dia 14 de agosto.

HUAWEI WATCH FIT

Voltado para a prática esportiva, o smartwatch da Huawei conta com autonomia impressionante, com bateria que pode durar até dez dias a depender do uso.

Equipado com tela AMOLED de aproximadamente 1,64 polegadas, o HUAWEI Watch Fit pode ajudar o usuário a acompanhar seu bem-estar por meio dos 12 tipos de animações para atividades rápidas5, com modos que variam entre exercícios no trabalho, alongamento e treinos abdominais.

Com diversas opções de personalização da interface, o relógio ainda inclui 96 modos de treino², 44 exemplos de movimentos padrões e recursos de monitoramento da SpO2, frequência cardíaca, sono e estresse.

Promoção: preço sugerido na Americanas e KaBuM!4 desce de R$ 999 para R$ 629 até o dia 14 de agosto.

HUAWEI WATCH GT 2

Lançado em 2019, foi um marco para a categoria por conta de suas melhorias e funções inteligentes, além de ser o primeiro smartwatch da Huawei com uma tela AMOLED de vidro 3D – que mede aproximadamente 1,39 polegadas e tem resolução de 454×454 pixels.

Compatível com Android 4.4 ou posterior e iOS 9.0 ou posterior, além dos smartphones da Huawei, apresenta grande capacidade de armazenamento, suportando até 500 músicas mp3, para que o usuário tenha mais conforto no cotidiano e não precise levar o celular para o treino, por exemplo.

Suportando chamadas Bluetooth com até 150 metros de distância do celular da Huawei pareado, oferece 15 modos de esportes pré-definidos, sendo 8 ao ar livre – corrida, caminhada, escalada, trilha, corrida em trilha, ciclismo, natação em águas abertas e triathlon – e sete indoor: caminhada, corrida, ciclismo, natação, treinamento livre, máquina elíptica e remo seco.

Para esses 15 modos esportivos, o relógio fornece monitoramento completo de aproximadamente 190 tipos de dados. Também conta com bateria poderosa de até duas semanas, além do HUAWEI TruSleep 2.0 e HUAWEI TruRelax, que apresentam funções voltadas para o acompanhamento e melhoria do sono e estresse¹, respectivamente.

Promoção: preço sugerido na Americanas e KaBuM!4 desce de R$ 1.499 para R$ 1.099 até o dia 14 de agosto.