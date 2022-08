Demi Lovato vive relacionamento feliz e saudável com novo namorado, diz revista

09/08/2022 | 10:11



Demi Lovato está vivendo um novo amor. Uma fonte próxima à cantora disse em entrevista para a revista People, que a artista está em uma relacionamento sério. Mas, melhor não se animar muito para ver o rostinho do novo affair, até o momento a identidade do namorado continua sendo um segredo.

É um relacionamento muito feliz e saudável. Ele é um cara super legal, disse a fonte.

Esse seria o primeiro relacionamento sério da cantora desde o término de seu noivado com Max Ehrich, em setembro de 2020. O relacionamento de Lovato e Ehrich chamou a atenção da mídia naquela época por ter começado e terminado de forma repentina. Caso você não se lembre, Max pediu Demi em casamento quatro meses após o início do namoro, em julho daquele ano. O noivado, no entanto, durou cerca de dois meses.

Não muito tempo depois, Demi também revelou que se considera uma pessoa não-binária, aquela que não se identifica nem com o gênero masculino, nem com o gênero feminino. Recentemente, no entanto, ela passou a voltar a usar os pronomes Ela/Dela.