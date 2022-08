Empresa recupera mais de R$ 60 milhões com resgate de carrinhos abandonados

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



09/08/2022 | 09:55



Segundo pesquisa realizada pelo E-commerce Brasil, apenas 2% do tráfego de um site ou aplicativo de vendas é convertido. Pensando em ajudar os empreendedores a enfrentar os diferentes desafios presentes no universo digital, Rodolfo Reis (CEO), Ana Carla Abreu (COO), Daniel Merli (CTO), Otávio Limão (CPO) e Roni Cunha (membro conselheiro), fundaram em 2020, a WeClever, uma salestech que acelera vendas de empresas B2C por meio de conversas individuais e personalizadas com os clientes finais.

Com atendimentos acolhedores e tecnologia própria desenvolvida para analisar e gerar insights a partir do contato pessoal durante a venda, a startup vem aumentando a aquisição e retenção de clientes das empresas parceiras, acelerando vendas online.

Segundo o CEO e fundador da startup, Rodolfo Reis, boa parte dos varejistas que estavam se transformando digitalmente antes da pandemia de covid-19 foram obrigados a acelerar este processo. E muitos deles ainda não conhecem ou utilizam as tendências tecnológicas que estão se destacando como primordiais para o crescimento e destaque do varejo. Por outro lado, desde sua fundação, a WeClever vem descomplicando a maneira com que as empresas podem e devem se conectar ao cliente. Por meio de análises das interações em tempo real, os consultores de vendas conseguem identificar em cada conversa as causas básicas dos problemas para oferecer experiências únicas e ofertas personalizadas.

“Formamos uma comunidade de Consultores de Venda especialistas em atendimentos humanizados. Estes consultores são selecionados por afinidade aos produtos das nossas empresas parceiras e preparados para atender de acordo com as especificidades e linguagem destas marcas. A partir de cada atendimento realizado, e por intermédio dos relatórios completos gerados a partir de tecnologia desenvolvida pelo nosso time, as empresas conseguem acompanhar e analisar os resultados da operação de vendas em tempo real, para desenvolvermos juntos as melhores estratégias e aumentar cada vez mais as conversões”, explica Reis.

A startup já conta com mais de 300 consultores, e é também uma opção para ajudar empresas que não têm time de vendas a realizarem atendimentos individualizados com uma abordagem mais empática, perfeita para escalar as operações com velocidade e eficiência. “Pessoas querem ser atendidas por pessoas. A gente entrega resultados concretos para nossos parceiros, mostrando que conversas reais geram conexão e aceleram as vendas”, destaca o CEO.

Com tecnologia no DNA, a WeClever oferece integração com as principais plataformas de e-commerce, Tag Script, API personalizadas para integração com sites, e integração oficial também com o WhatsApp, o que permite atendimentos rápidos, humanizados e eficientes. E, é claro, sempre seguindo com rigor as bases legais da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que assegura a proteção das conversas, vendas e as demais informações.

Apaixonados por performance e experiências, e atuando em parceria com grandes marcas, a WeClever já aumentou a taxa de conversão de outras empresas em até 39%. Com o clube de assinaturas Wine, por exemplo, ajudou a crescer a receita em quase 50% e diminuiu o churn em aproximadamente 80%. Já no primeiro mês de parceria com o Banco BV, houve aumento de 23% na ativação de cartões e muitos feedbacks positivos.