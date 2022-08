Charge - 09 de agosto de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



09/08/2022 | 09:33



Os pagamentos do Auxílio Brasil de R$ 600, vale-gás de R$ 110 e das duas parcelas do BEm-Caminhoneiro, que somam R$ 2.000, começam hoje. Estima-se que a administração do presidente Jair Bolsonaro (PL) transfira ao Grande ABC exatos R$ 89.756.339. Ao todo, 180.765 famílias e cerca de 3.000 motoristas receberão os depósitos feitos pela Caixa Econômica Federal.

Os dados são do Ministério da Cidadania, no caso dos auxílios às famílias, e Setrans (Sindicato das Empresas de Transporte de Carga do Grande ABC) para o dos caminhoneiros. O Bem-Taxista, um outro programa federal, começará com os repasses no dia 16.