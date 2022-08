Alcione adia shows para se recuperar de cirurgia na coluna, diz jornal

09/08/2022 | 09:10



Alcione adiou os shows gratuitos que havia planejado para o mês de setembro. As apresentações faziam parte das comemorações dos 50 anos de sua carreira. A cantora está no processo de recuperação de uma cirurgia na coluna, realizada no dia 17 de julho, no Hospital Copa D?OR, no Rio de Janeiro, segundo informações do jornal Extra.

Ela foi diagnosticada com espondilolistese, condição em que uma vértebra escorrega sobre a outra, podendo causar dor e desvio de postura. Caso você tenha ido a algum show da cantora nos últimos tempos, deve ter percebido que ela sempre fazia as apresentações sentada e precisava de ajuda para entrar e sair do palco.

O adiamento dos shows foi um pedido dos médicos. Em comunicado, a assessoria de imprensa da cantora afirmou que ela segue firme e forte na fisioterapia. Ainda de acordo com o jornal, a Secretaria Municipal de Cultura confirmou que as 13 apresentações irão acontecer entre outubro e janeiro.