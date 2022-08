Após boatos de possível paixão por cunhado, Simaria comemora aniversário da filha sem a presença de Simone e desabafa sobre inocência

09/08/2022 | 09:10



As polêmicas continuam rondando a vida de Simone e Simaria. Desde o afastamento de Simaria dos palcos, as notícias sobre um possível desentendimento entre as irmãs sempre pipocam por aí. E na última segunda-feira, dia 8, mais um caso se somou aos fatos dos últimos meses. Depois de surgirem rumores de que Simaria estaria apaixonado pelo marido da irmã, e Kaká Diniz se pronunciar sobre o ocorrido, ela resolveu comemorar o aniversário da filha em casa sem a presença de Sinome.

Com uma festa intimista, Simaria mostrou poucos detalhes do momento aos seguidores das redes sociais e ainda desabafou sobre a importância da inocência das crianças:

Nunca perca sua criança interior! Um pouco de inocência é bom às vezes, um sorriso bobo é bom quase sempre, um tanto de felicidade é essencial sempre, escreveu ela.

Além disso, ela ainda posou ao lado dos filhos e disse:

Minha vida todinha genteeee!!! Como eu amo AMAR meus pequenos?.. Sou grata a Deus!!! Obrigada Senhor!!