Saiba quais são as séries e os filmes de língua estrangeira mais assistidos no mundo

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



09/08/2022 | 08:55



Muito além de obras em inglês, conteúdos de diferentes idiomas fazem sucesso entre o grande público. Tanto é que a Preply, plataforma online que conecta alunos e tutores nativos, aproveitou para fazer uma pesquisa e descobriu quais as séries os filmes de língua estrangeira mais assistidos e bem avaliados do mundo. O levantamento usou como base de dados do IMDB – site que reúne informações sobre cinema, TV, música e games. Confira!

Filmes em língua estrangeira mais assistidos no mundo

Os Intocáveis (2011, francês) Cidade de Deus (2002, português) O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001, francês) A Viagem de Chihiro (2001, japonês) Parasita (2019, coreano) A Vida É Bela (1997, italiano) O Labirinto do Fauno (2006, espanhol) Oldboy (2003, coreano) A Vida dos Outros (2006, alemão) Princesa Mononoke (1997, japonês) Os Sete Samurais (1954, japonês) A Queda! As Últimas Horas de Hitler (2004, alemão) Meu Amigo Totoro (1988, japonês) A Caça (2012, dinamarquês) O Túmulo dos Vagalumes (1988, japonês) Cinema Paradiso (1988, italiano) O Barco: Inferno no Mar (1981, alemão) Kimi No Na Wa (2016, japonês) A Separação (2011, persa) O Segredo dos Seus Olhos (2009, espanhol) Relatos Selvagens (2014, espanhol) Operação Invasão (2011, indonésio) Corra, Lola, Corra (1998, alemão) Invasão Zumbi (2016, coreano) Millennium: Os Homens que Não Amavam as Mulheres (2011, sueco)

Séries em língua estrangeira mais assistidas no mundo