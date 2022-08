Vereadores de Mauá procuram o Procon por queixas contra a Enel

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



09/08/2022 | 08:06



Os vereadores Leonardo Alves e Eugênio Rufino, ambos do PSDB, estiveram ontem na sede do Procon-SP e protocolaram contra a Enel, empresa responsável pela geração e distribuição de energia elétrica em Mauá. Entre as razões estão as dezenas de reclamações que cada gabinete tem recebido da população mauaense, que alega ter dificuldade em obter respostas da empresa. Os dois parlamentares foram recebidos pelo diretor-excutivo do Procon, Guilherme Farid.

Leonardo disse que tem 80 queixas acumuladas desde março. Entre as contestações, estão a falta de energia frequente em vários bairros do município, como o Jardim Silvia e o Bom Recanto, preços abusivos, falta de poda de árvores e até riscos de queda de postes.

A Câmara de Mauá já realizou audiência com a Enel para sanar os problemas relatados pela população, mas, segundo Leonardo, não houve uma resposta concreta por parte da empresa. “Estamos esgotando as nossas opções. Se não tivermos uma resposta da Enel depois desta ação no Procon, teremos que acionar o Ministério Público”, disse o vereador.

CPI EM SANTO ANDRÉ

Não é só em Mauá que os moradores têm reclamado da concessionária de energia. Em fevereiro deste ano, a Câmara de Santo André realizou CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar possíveis abusos da Enel no município.

A comissão identificou 500 casos com irregularidades, segundo o vereador Renatinho do Conselho (Avante), que protocolou o relatório final da CPI no MP-SP (Ministério Público de São Paulo). Entre as mais comuns, estava o erro de leitura, o que resultava em cobranças indevidas.