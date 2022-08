Grande ABC tem injeção de R$ 89,7 milhões com auxílios

Beatriz Mirelle

Especial para o Diário



09/08/2022



Os pagamentos do Auxílio Brasil de R$ 600, vale-gás de R$ 110 e das duas parcelas do BEm-Caminhoneiro, que somam R$ 2.000, começam hoje. Estima-se que a administração do presidente Jair Bolsonaro (PL) transfira ao Grande ABC exatos R$ 89.756.339. Ao todo, 180.765 famílias e cerca de 3.000 motoristas receberão os depósitos feitos pela Caixa Econômica Federal.

Os dados são do Ministério da Cidadania, no caso dos auxílios às famílias, e Setrans (Sindicato das Empresas de Transporte de Carga do Grande ABC) para o dos caminhoneiros. O Bem-Taxista, um outro programa federal, começará com os repasses no dia 16.

Entre julho e agosto, o governo federal incluiu mais de 2.2 milhões de novas famílias no Auxílio Brasil. O número regional de contemplados foi de 115.542 para 128.954, alta de 11.61%. O valor médio ficou em R$ 606,16.

Daiane Pedreira, 29 anos, mora no Zaíra, em Mauá, e recebe o Auxílio Brasil desde o início da pandemia. Grávida de dois meses, ela relata que o valor contribui, mesmo não suprindo todas as despesas. “Consigo pagar contas de água, luz, comprar comida para os meus filhos (um de 9 anos e outro de 5). Não tenho direito ao Vale-Gás. Meu marido faz ‘bico’ como ajudante de pedreiro para manter a casa. Não é suficiente, mas os R$ 200 vão ajudar mais.”

As parcelas pagas hoje do Auxílio Brasil e Vale-Gás são direcionadas aos beneficiários que possuem NIS (Número de Identificação Social) com final 1 e seguem até 22 de agosto, terminando com aqueles que têm NIS final 0.

O benefício bimestral do Vale-Gás terá o valor de R$ 110 em agosto. O cálculo levou em consideração o preço nacional médio do botijão de 13 kg, calculado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) nos últimos seis meses. Até o fim do ano, serão mais duas parcelas – uma em outubro e outra em dezembro.

No Estado de São Paulo, são 748 mil famílias atendidas pelo vale-gás, sendo 51.811 no Grande ABC.

Os critérios de inclusão do Vale-Gás abrangem os integrantes do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e famílias inscritas no Cadastro Único com renda per capita menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 606).

MOTORISTAS

Serão contemplados apenas os caminhoneiros autônomos cadastrados como TAC (Transportadores Autônomos de Cargas) no RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas) antes de 31 de maio de 2022.

A cada motorista será direcionado, mensalmente, R$ 1.000. O valor é em dobro neste mês para quitar as parcelas de junho e agosto. A união direcionará até R$ 5.4 bilhões ao programa.